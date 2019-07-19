Дмитрий Белик о том, что МТС не признаёт крымчан и севастопольцев

Крупные материковые компании в который раз отрицают существование Севастополя и Крыма – в этот раз отличилась компания «МТС», которая решила отменить тариф, дающий 100 минут бесплатного общения внутри домашнего региона.

Не вдаваясь в подробности, хочу сказать одно – новация экономически невыгодная для абонентов. Но в чем подвох? В позиции МТС по отношению к Севастополю и Крыму – компания, широко закрыв глаза, делает вид, что двух новых регионов России не существует.

Но, если, например, житель материковой части России, увидев смс о повышении тарифов, думает – на какого оператора перейти, то у севастопольца возникает совсем другая мысль. У нас нет выбора – на полуострове работает только один оператор мобильной связи.

И вместо смены, мы вынуждены решать – кому перестанем звонить, чтобы сэкономить? Маме или папе? Мужу или жене? Детям? Каждый звонок теперь на вес золота, ведь средняя зарплата в городе – 20-25 тысяч, при вполне себе московский ценах.

Понимая, что своими действиями МТС нарушает требования антимонопольного законодательства, мною, как депутатом Государственной Думы от Севастополя, было направлено официальное обращение в Федеральную антимонопольную службу и в компанию МТС с требованием не допустить смены тарифа в Севастополе и Крыму.

Депутат Госдумы от Севастополя–>

Дмитрий Белик–>