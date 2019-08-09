Дмитрий Белик о том, что МТС поймал «правильный сигнал» от севастопольцев и крымчан

9 августа 2019     6
Дмитрий Белик о том, что МТС поймал «правильный сигнал» от севастопольцев и крымчан

Я хочу поблагодарить руководство Минкомсвязи и лично заместителя министра Олега Анатольевича Иванова за то, что, в хорошем смысле, поймали правильный сигнал от жителей полуострова.

Прошло меньше месяца со дня, когда мной было направлено официальное обращение в адрес ФАС, Минкомсвязи и МТС с требованием не допустить смены тарифов в двух новых регионах России – и мы видим оперативную реакцию на запросы. Очевидно, что в профильных ведомствах прекрасно понимают, что повышением тарифов, это вопрос не только экономический. В первую очередь – это удар по кошелькам севастопольцев и крымчан.

 

А с другой стороны – отмена особого тарифа, который был создан для Севастополя и Крыма – это откровенный плевок в лицо людям, которые в 2014 году с открытым сердцем и душой шли в Россию.

 

Ведь «особенный тариф» – это не преференция, это единственная возможность для 3 миллионов человек оставаться на связи со своими близкими, с семьями, общаться по работе.

 

Все севастопольцы прекрасно помнят момент, когда Украина отключила у нас мобильную связь и мы искренне благодарны руководству страны, что оперативно было найдено решение.

 

Но сегодня, когда на полуострове нет материковых банков, сетевых магазинов, заправок и, конечно же, крупных операторов мобильной связи, каждое решение нужно рассматривать под особым углом.

Нельзя ставить эксперименты на людях, которые сегодня лишены многих вещей, которые жители материковой части России даже не замечают: качественный бензин, широкий спектр банковских услуг, дешевые продукты – всего этого севастопольцы и крымчане пока что лишены.

Еще раз хочу поблагодарить руководство профильного министерства и ФАС за оперативную реакцию на сложившуюся ситуацию.

Депутат Госдумы от Севастополя

Дмитрий Белик


Пятница, 9 августа 2019 г. 132

Источник: Портал Информер

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