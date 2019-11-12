Дмитрий Белик решил вопрос по рынкам Севастополя

Сегодня Государственная Дума в итоговом, третьем, чтении приняла закон, который переносит срок обязательного перевода розничных рынков в Севастополе и Крыму в крытые строения на 5 лет.

Действующее законодательство обязывает перевести розничные рынки Крыма и Севастополя в капитальные строения с 1 января 2020 года, принятый закон переносит этот срок нa 1 января 2025 года.

Депутат Государственной Думы от Севастополя Дмитрий Белик назвал принятие закона «важным шагом» для Севастополя.

По его словам, если бы законопроект не был утвержден до конца года, рынки Севастополя оказались бы вне закона, что привело бы к росту цен, а тысячи людей лишись рабочих мест.

«Продлить срок на 5 лет было необходимо по многим причинам. Не секрет, что перевод рынков в капитальные строения повлечет за собой существенные финансовые затраты – от разработки проектно-сметной документации и изменения целевого назначения земельных участков до строительства соответствующей инфраструктуры.

Хочу особо подчеркнуть, что в Севастополе рынки традиционно оказывают существенное влияние на ценообразование в городе, их закрытие приведет к росту и так «московских» по уровню цен на продуты питания», – отметил Белик.

Закон, направленный на продление срока работы розничных уличных рынков Севастополя и Крыма до 2025 года, также делает исключение для сельскохозяйственных рынков – срок их перевода в капитальные строения Севастополь и Крым определят сами.

«Сельскохозяйственные рынки имеют огромное значение, они предоставляют покупателю выбор между привозными продуктами, которые реализуются в торговых сетях, и товарами местных производителей. Рынок предлагает потребителям свежие продукты, в то время как супермаркеты в подавляющем большинстве продают полуфабрикаты и замороженную продукцию.

Кроме того, рынки являются хорошей конкуренцией для многочисленных сетевых магазинов, что опять же оказывает влияние на уровень цен в Севастополе. Конечно же, современный рынок должен соответствовать всем санитарно-гигиеническим нормам, стандартам качества обслуживания, поэтому владельцы рынков Севастополя и Крыма должны заняться реконструкцией в ближайшее время», – сказал Белик.

Ранее Законодательное Собрание Севастополя назвало необходимость продления срока вынужденной мерой. В пояснительной записке к принятому закону отмечается, что продление переходного периода позволит сохранить баланс интересов населения, компаний, работающих нa рынках, и органов власти Севастополя и Крыма.

В июне этого года в ходе пленарного заседания Государственной Думы проект Федерального закона «О внесении изменения в статью 24 Федерального закона «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» был озвучен депутатом Законодательного Собрания города Севастополя Татьяной Лобач.

Источник: Портал Информер