Дмитрий Козак возглавит в Кремле украинское направление

11 февраля 2020     16
Дмитрий Козак возглавит в Кремле украинское направление

В Кремле определились с куратором по Украине. Отныне украинским направлением в администрации президента будет заниматься заместитель руководителя АП Дмитрий Козак. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Пресс-секретарь также отметил, что прошение об отставке помощника президента России Владислава Суркова, который курировал вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, а также урегулирование конфликта на востоке Украины, до сих пор не подписано.

Напомним, что ранее о просьбе об отставке Суркова, сообщал близкий к нему директор центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. В качестве причины называлась смена курса на украинском направлении.



Вторник, 11 февраля 2020 г. 3

Источник: Портал Информер

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