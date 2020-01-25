Дмитрий Козак перезапустит отношения с Украиной

24 января бывший вице-премьер Дмитрий Козак назначили заместителем главы администрации президента (АП). Основной задачей бывшего вице-премьера может стать перезагрузка и развитие отношений с ближайшими соседями России.

Об амбициях Дмитрия Козака в решении вопросов по украинскому направлению говорили уже давно. Он составлял конкуренцию Суркову как переговорщик с новой украинской властью в лице Владимира Зеленского.

После того как Зеленского выбрали президентом Украины отношения Москвы и Киева начали строится по трём направлениям: через Суркова и помощника Зеленского Андрея Ермака, через Козака и Ермака и через близкого к Путину украинского политика Виктора Медведчука.

При этом, как сообщал украинский Telegram-канал «Легитимный», у Ермака выстроились отличные отношения с Козаком, чего не скажешь о Суркове

В конце декабря 2019 года после переговоров в «нормандском формате» удалось решить вопрос транзита российского газа через Украину в Европу. Судя по заявлениям, в Кремле такое решение было воспринято положительно, и в этих переговорах большую роль сыграл Дмитрий Козак.

В ДНР Сурков курировал в большей степени политические вопросы, а Козак — экономические, но разделение направлений работы не исключало трений между ними.

Кроме этого, Козак вел переговоры с Белоруссией по поставкам нефти и интеграции. Но если в Кремле Союзное государство рассматривалось как политический проект, то Лукашенко объединение с Россией оценивал больше как экономический процесс, связанный с поставками нефти в страну. В итоге эти вопросы перешли на уровень, более высокий, чем уровень Козака, — в итоге накануне нового, 2020 года переговоры застопорились, и дальнейшая судьба Союзного государства неизвестна.

По мнению политолога, если в АП рассчитывают на урегулирование отношений с Украиной, то нужны свежие кадры и новые подходы. А для украинской стороны Владислав Сурков уже долгое время является раздражителем.

На днях президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев сказал, что его страна пока ограничится статусом наблюдателя в ЕАЭС. Козак сможет приложить усилия для решения подобных проблем.

Поэтому логично, что и Козак продолжит решать вопросы международной повестки на постсоветском пространстве, но уже на более высоком уровне.







Суббота, 25 января 2020 г. 5

Источник: Портал Информер