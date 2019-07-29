Дмитрий Медведев одобрил строительство инфекционной больницы в Севастополе

Премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил идею строительства инфекционной больницы в Севастополе.

«Все аргументы, которые вы озвучили, выглядят вполне убедительно, прошу подготовить бумаги и доложить мне. Если физически возможно там (в кластере) разместить, то идея хорошая», – сказал Медведев.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил премьеру, что в настоящее время строительство новой больницы запланировано на месте старой, что вызовет неудобство для пациентов. Однако в городе формируется медицинский кластер и разместить новую больницу логичнее будет там. Старая больница продолжит работу на время строительства.

Медведев, в свою очередь, заявил, что в старой больнице все равно необходимо сделать ремонт.

«Надо хотя бы даже на этот период деньги дополнительные, чтобы «косметику» сделать, чтобы больница ещё пару лет могла просуществовать», – сказал Медведев.

Напомним, что Севастопольская городская инфекционная больница расположена на участке в 3,7 гектара в четырех лечебных корпусах. Мощность больницы – 202 койки круглосуточного стационара, из которых 128 детских и 74 взрослых.

Строительство новой больницы должно начаться в сентябре этого года. Максимальная стоимость контракта – 2,26 млрд рублей.





Понедельник, 29 июля 2019 г. 280

Источник: Портал Информер