Дмитрий Медведев определил главные задачи «Единой России»

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев обозначил задачи «Единой России», которые она должна выполнить к 2021 году Он призвал своих однопартийцев помочь правительству России в короткое время подготовить предложения, озвученные в послании президента РФ. На заседании бюро высшего совета партии он заявил, что при подготовке к выборам в 2021 году необходимо выполнить несколько важных задач, одна из которых — реализация национальных проектов.

Он также отметил, что партия должна объективно оценивать, отвечают ли принятые правительством решения запросам граждан.В первую очередь, по мнению Медведева, «Единая Россия» должна и дальше осуществлять контроль за реализацией нацпроектов. Кроме того, партия должна помочь правительству подготовить в короткие сроки предложения, которые содержались в послании Федеральному собранию Владимира Путина. Для этого необходимо проводить консультации с представителями министерств, особенно с социальным блоком.

«Поддержка нового правительства означает, что мы несем за это правительство партийную и политическую ответственность, — и не только перед однопартийцами, перед теми, кто так или иначе разделяет курс «Единой России», а вообще перед всеми гражданами нашей страны», — указал Медведев.

«Предлагаю в ближайшее время зафиксировать конкретные задачи партии по реализации послания президента, закрепить за каждой из таких задач специальных партийных ответственных, которые будут спрашивать за результаты работы и с точки зрения качества исполнения, и за сроки реализации», — сказал Медведев.

Он подчеркнул: ««Единая Россия» — это единственная пропрезидентская сила в государстве. То есть наша партия поддерживает заявленный курс по всем направлениям».

«Мы ставим перед собой абсолютно выполнимую задачу — бороться за лидерство в политике. Это не только число депутатских мест… она означает уровень доверия к партии со стороны граждан нашей страны. Мы — единственная партия, которая способна вести работу по реализации президентского послания по всей стране», — сказал Медведев.В то же время он подчеркнул, что ЕР не должна заменять собой исполнительную власть, потому что у нее есть свои собственные задачи и «собственная роль в процессе развития страны». Помимо этого, Медведев считает правильным предложение Путина об усилении ответственности законодательной власти в регионах за работу местной исполнительной власти.

Напомним, что 19 января Медведев сообщил, что остается председателем «Единой России». По его словам, одна из главных задач у партии — подготовка к выборам в Госдуму в 2021 году.







Вторник, 28 января 2020 г. 14

Источник: Портал Информер