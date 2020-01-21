Дмитрий Медведев отписался от правительства России в Instagram

Экс-премьер-министр России, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев отписался от официального аккаунта правительства России в Instagram. Аккаунт кабмина @government_rf по-прежнему остается подписанным на Медведева.

Аккаунт правительства России был единственным аккаунтом, на который Медведев был подписан. Он завел страничку в Instagram через несколько дней после того, как оставил пост президента России в 2012 году. На своей странице Медведев публикует в основном пейзажи, редко — собственные фотографии и официальные видео.Напомним, что 15 января Дмитрий Медведев заявил, что он и весь кабмин уходят в отставку 15 января.







Вторник, 21 января 2020 г. 1

Источник: Портал Информер