Дмитрий Медведев предложил ввести более гибкий график рабочего времени

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что нужны более гибкие формы рабочего времени. Об этом он сказал в эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия 24».
«Мы должны просто, на мой взгляд, дать более гибкие формулы в трудовое законодательство», — сказал премьер.
По его словам, можно построить график таким образом, что человек будет занят четыре дня в неделю или меньшее количество часов каждый день.
Он также призвал внедрить эту гибкость в законодательство, отметив, что это в интересах как работников, так и работодателей.
Медведев пояснил, что нынешнее регулирование не соответствует уровню трудовых отношений. В качестве примера он привёл фрилансеров, количество которых постоянно растёт.
Напомним, что ранее министр труда Максим Топилин не исключил, что переход на четырёхдневную рабочую неделю возможен в долгосрочной перспективе.
Среда, 11 сентября 2019 г. 318
Источник: Портал Информер