Дмитрий Медведев предложил ввести более гибкий график рабочего времени

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что нужны более гибкие формы рабочего времени. Об этом он сказал в эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия 24».

«Мы должны просто, на мой взгляд, дать более гибкие формулы в трудовое законодательство», — сказал премьер.

По его словам, можно построить график таким образом, что человек будет занят четыре дня в неделю или меньшее количество часов каждый день.

Он также призвал внедрить эту гибкость в законодательство, отметив, что это в интересах как работников, так и работодателей.

Медведев пояснил, что нынешнее регулирование не соответствует уровню трудовых отношений. В качестве примера он привёл фрилансеров, количество которых постоянно растёт.

Напомним, что ранее министр труда Максим Топилин не исключил, что переход на четырёхдневную рабочую неделю возможен в долгосрочной перспективе.





Среда, 11 сентября 2019 г. 318

Источник: Портал Информер