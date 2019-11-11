Дмитрий Медведев предложил ввести ответственность за невыполнение нацпроектов

Премьер-министр Дмитрий Медведев и генпрокурор Юрия Чайка предложили ввести ответственность за нарушение правил реализации нацпроектов. Об этом они заявили на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Важно в перечень показателей оценки эффективности работы руководителей региональных органов власти и местного самоуправления включить критерий «Достижение целевых показателей национальных проектов», предусмотреть ответственность указанных лиц — вплоть до отстранения их от должности. Мы готовы подключиться к этой работе и дать свои предложения», — сказал Чайка.

Дмитрий Медведев заявил, что за невыполнение нацпроектов может быть установлена повышенная ответственность, вплоть до уголовной.

Он отметил, что сразу по трем национальным проектам есть риски не достигнуть показателей 2019 года. По его словам, причиной этого были как объективные обстоятельства, связанные с началом работы, так и субъективные, в том числе, нескоординированность и плохая организация работы.

Напомним, что по результатам своего визита в Севастополь в июне этого года Дмитрий Медведев отметил, что освоение выделенных средств на реализацию национальных проектов в Севастополе осуществляется крайне медленно. Кассовое исполнение нацпроектов составляет около

Справка:

Для Севастополя утверждены паспорта 48 региональных проектов, которые должны быть реализованы в рамках федеральных нацпроектов. Общая сумма их финансирования на текущий год — 4 млрд рублей, в том числе 3 млрд рублей — из федерального бюджета.







Понедельник, 11 ноября 2019 г. 2505

Источник: Портал Информер