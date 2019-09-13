Дмитрий Медведев рассказал о четырехдневной рабочей неделе

Уменьшение трудовой недели будет зависеть от ситуации в экономике и может коснуться ряда конкретных производств. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Это будет зависеть от конкретной ситуации в экономике и на конкретных видах производств, о которых так или иначе нужно говорить», — сказал он.

Медведев добавил, что при изменении трудового законодательства необходимо соблюдать все существующие гарантии и нормы без ухудшения трудового статуса работника.

«В будущем может быть и уменьшение этой трудовой недели», — добавил глава правительства.





Пятница, 13 сентября 2019 г. 1961

Источник: Портал Информер