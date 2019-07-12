Дмитрий Овсянников обтекаемо сообщил о причинах своей отставки

Экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников объяснил свою отставку политическими причинами и, в первую очередь, деструктивной деятельностью бизнесмена Алексея Чалого.
Свое заявление он сделал 12 июля на представлении нового губернатора города Владимира Развожаева.
«Я буду обтекаемо говорить, но каждый день мы попадали в сложные ситуации. Но мы искренне каждый день действовали для развития города. И конечно, это было приоритетом в моей работе. Но, как говорится, если не занимаешься политикой, политика займется тобой. Поэтому сейчас я обратился с ходатайством о принятии отставки, потому что в этой ситуации в городе самое главное – это политическое спокойствие, и Михаил Владимирович (Развожаев) обладает тем необходимым функционалом, и президент доверил ему решить самый главный вопрос», – сказал Овсянников.
Он признался, что сознательно не относил политические вопросы к приоритетным, поэтому «это направление сегодня наиболее пострадавшее».
«Я хочу пожелать всем добиваться поставленных задач. Михаилу Владимировичу искренне желаю добиться тех результатов и тех мероприятий, которые мы на годы вперед заложили. Работа стала плановой.–>
Добиться результатов именно на политическом поприще, потому что часть людей в городе, это я не скрываясь назову – Алексей Михайлович Чалый, вместо нормальной работы за 5 лет, кроме вранья и тщеславия, я лично ничего не видел. Но вы обладаете необходимыми навыками. Желаю вам успехов», – сказал Овсянников.
Он поблагодарил своих бывших коллег за совместную работу, после чего продемонстрировал уже выданную ему трудовую книжку.
«Мне тут выдали книжку трудовую. Я счастлив, что у меня есть запись в трудовой книжке, я сердцем буду переживать за Севастополь и болеть за реализацию каждого мероприятия. Спасибо огромное всем, кто участвовал и дальше будет участвовать в развитии города», – заключил он.
Источник: Портал Информер
Сейчас читают:
|
|
|
Камалов завоевал бронзу в тхэквондо на летней Универсиаде
Российский тхэквондист Рафаэль Камалов занял третье место в весовой категории до 87 кг на Всемирной летней универсиаде в итальянском Неаполе. …
|
Беглов заговорил о предвыборных дебатах
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, зарегистрированный в качестве кандидата на данный пост, принял решение участвовать в предвыборных дебатах. …
|
Новое правительство Севастополя сформируют в течение месяца
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сформирует новое правительство города в течение месяца. «Думаю, что процесс не затянется, в течение ближайшего месяца вопрос …
Комментарии к публикации
-
Ваш комментарий будет первым!