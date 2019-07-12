Дмитрий Овсянников обтекаемо сообщил о причинах своей отставки

Экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников объяснил свою отставку политическими причинами и, в первую очередь, деструктивной деятельностью бизнесмена Алексея Чалого.

Свое заявление он сделал 12 июля на представлении нового губернатора города Владимира Развожаева.

«Я буду обтекаемо говорить, но каждый день мы попадали в сложные ситуации. Но мы искренне каждый день действовали для развития города. И конечно, это было приоритетом в моей работе. Но, как говорится, если не занимаешься политикой, политика займется тобой. Поэтому сейчас я обратился с ходатайством о принятии отставки, потому что в этой ситуации в городе самое главное – это политическое спокойствие, и Михаил Владимирович (Развожаев) обладает тем необходимым функционалом, и президент доверил ему решить самый главный вопрос», – сказал Овсянников.

Он признался, что сознательно не относил политические вопросы к приоритетным, поэтому «это направление сегодня наиболее пострадавшее».

«Я хочу пожелать всем добиваться поставленных задач. Михаилу Владимировичу искренне желаю добиться тех результатов и тех мероприятий, которые мы на годы вперед заложили. Работа стала плановой.–>

Добиться результатов именно на политическом поприще, потому что часть людей в городе, это я не скрываясь назову – Алексей Михайлович Чалый, вместо нормальной работы за 5 лет, кроме вранья и тщеславия, я лично ничего не видел. Но вы обладаете необходимыми навыками. Желаю вам успехов», – сказал Овсянников.

Он поблагодарил своих бывших коллег за совместную работу, после чего продемонстрировал уже выданную ему трудовую книжку.

«Мне тут выдали книжку трудовую. Я счастлив, что у меня есть запись в трудовой книжке, я сердцем буду переживать за Севастополь и болеть за реализацию каждого мероприятия. Спасибо огромное всем, кто участвовал и дальше будет участвовать в развитии города», – заключил он.