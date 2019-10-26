Дмитрий Овсянников получил новое назначение в Москве

26 октября 2019     22
Дмитрий Овсянников получил новое назначение в Москве

Распоряжением правительства России за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников получил должность, с которой он уехал руководить городом-героем летом 2016 года.

«Назначить Овсянникова Дмитрия Владимировича заместителем министра промышленности и торговли Российской Федерации», – говорится в документе, опубликованном на официальном сайте правительства 25 октября.

Напомним, Дмитрий Овсянников был отправлен в отставку указом Владимира Путина 11 июля.

По данным информагентства ТАСС, в должности заместителя министра промышленности и торговли Овсянников «будет участвовать в формировании позиции министерства по вопросам промышленного развития субъектов Российской Федерации и реализации проектов по оказанию гуманитарной поддержки предприятиям промышленности и торговли других государств».



Суббота, 26 октября 2019 г. 81

Источник: Портал Информер

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