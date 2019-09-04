Дмитрий Овсянников скоро получит высокий пост в Москве

Хорошо информированный Telegram-канал «Подъем», ссылаясь на высокопоставленные источники, сообщил о том, что в ближайшее время Денис Мантуров может уйти с поста министра промышленности и торговли и возглавить госкорпорацию «Ростех».

По данным Telegram-канала, из Минпромторга Мантуров может уйти уже 18 сентября.

Эта информация, если она подтвердится, может стать крутым поворотом в судьбе экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.

По сведениям наших источников, Дмитрию Овсянников уже предложено возглавить Министерство промышленности и торговли России.

Напомним, что после своей внезапной отставки с поста губернатора Дмитрий Овсянников вел достаточно неприметную для СМИ жизнь, дав лишь одно большое интервью, в котором, в частности, достаточно много рассказал об интригах Алексея Чалого и его роли в дестабилизации общественно-политической ситуации в Севастополе.

Но было и то, о чем Овсянников предпочел умолчать. Сейчас уже можно говорить об этом. Мы можем рассказать нашим читателям о том, что во время визита Владимира Путина в Крым, Дмитрий Овсянников получил личную аудиенцию у президента.

Как рассказали наши источники, Владимир Путин очень высоко оценил работу Овсянникова на посту губернатора города и пообещал ему, что вскоре Дмитрий Владимирович получит должность министра или заместителя министра.

И вот, в результатах грядущих рокировок в российских властных структурах, может освободиться место министра промышленности и торговли. Между тем, напомним нашим читателям, что Овсянников пришел в Севастополь именно с поста заместителя Мантурова.

Как рассказали наши источники, Дмитрий Овсянников срочно вылетел в Москву, где ему и будет сделано пока ещё неофициальное предложение возглавить Министерство промышленности и торговли.

Если эта информация подтвердится, а, как нам сообщили, это практически решенный вопрос, то будущее назначение Овсянникова внесет очень серьезные коррективы в политическую жизнь Севастополя.

Во-первых, потому что ряд влиятельных фигур из окружения Овсянникова переедут в Москву.

Во-вторых, учитывая личную неприязнь экс-губернатора и «народного мэра», у последнего могут возникнуть проблемы весьма серьезные. И на этот раз уже не в политике, а в бизнесе.

В-третьих, грядущее назначение сильно подорвет и без того подпорченный имидж всесильного, великого и ужасного Чалого, который по одному своему желанию снимает губернаторов.

Отметим и еще один момент. В последнее время по Севастополю активно циркулируют слухи о том, что в очень скором времени Алексей Чалый покинет город. Одни источники сообщают, что Чалый намерен уехать из России, вторые говорят о том, что он собирается окончательно перебраться в Петербург (об этом более подробно в следующих наших материалах).

Мы попытались проверить эту информацию. Нам подтвердили, что Чалый, действительно, что называется, собирает вещи. Но, как сказал нам источник, «все остальное вы узнаете только после выборов».

Источник: Портал Информер