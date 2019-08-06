Дмитрий Овсянников: «Чалый привык манипулировать людьми, а не брать на себя ответственность и развивать город»

Интервью бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, по его просьбе публикуется без купюр.

— Во время представления врио губернатора города Михаила Развожаева вы признали, что не смогли решить вопрос политического противостояния с группой Алексея Чалого. Влияние “серого кардинала” севастопольской политики, как его часто называют, настолько велико, или в большей степени сыграли роль приближающиеся выборы в Законодательное собрание города?

— В том-то и проблема, что Чалый занимается политикой. И за последние пять лет не сделал для города-героя ничего полезного. Только скандалы в подконтрольных СМИ, манипуляции общественным мнением, марионетки-депутаты – Щербакова, Посметный, Кулагин, сидящие на зарплате. Я же все свои действия направлял на выстраивание долгосрочных программ развития Севастополя. Искал источники финансирования. Обеспечивал запуск и реализацию необходимых городу проектов в разных отраслях. И конечно, когда идет большой объем работы, милое дело сидеть в стороне и критиковать.

— С кем вы обсуждали отставку в Москве?

— Обсуждал с президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.

— Можете назвать несколько наиболее существенных цифр для вас, как для бывшего руководителя региона?



— В части макроэкономических показателей это, конечно же, рост валового регионального продукта в 1,8 раза с 2016 по 2019 год и восьмое место в России по развитию экономического потенциала. Инвестиции в основной капитал выросли в 12 раз и в 2018 году составили 40,5 млрд рублей, причем доля внебюджетных инвестиций достигла 46%. Бюджет города вырос с 18 млрд рублей по итогам 2015 года до 55 млрд рублей в 2019 году. Его расходы капитального характера за пять лет выросли в 5,7 раза. Причем, свыше 50% средств направляется на финансирование социальной сферы.

— В рейтинге качества жизни российских регионов, который ежегодно составляется агентством “РИА-рейтинг” на основе анализа 70 показателей, характеризующих основные аспекты качества жизни, Севастополь поднялся с 71 места в 2015 году на 20-е по итогам 2018 года. А что за этими цифрами с точки зрения простого человека?

— Прежде всего, рост денежных доходов: за первое полугодие 2019 года Севастополь занял первое место в Южном федеральном округе, опередив Краснодарский край и Ростовскую область. 93 тысячи севастопольцев получают социальные выплаты из бюджета.

Город привлекателен для проживания. За пять лет население выросло на 15% — это самый большой прирост городского населения в России. Причем экономически активных жителей стало на 19,5%, или свыше 34 тысяч человек – и это также самый большой показатель в нашей стране.Очевидно, что инфраструктура города должна соответствовать потребностям растущего числа его жителей и гостей. Все три года моя команда упорно работала над этим. Отремонтировано свыше 200 км дорог – почти 20% от их общей протяженности. Благоустроены 454 двора — 30% от общего количества. Построено 370 детских площадок, 302 спортивных площадки. Реконструированы 17 общественных пространств, в том числе такие крупные, как Парк Победы (работы на нем еще не закончены), сквер имени Анны Ахматовой и сквер на мысе Фиолент, территория у Владимирского собора – усыпальницы адмиралов.

За два года в 800 жилых домах, или в каждом четвертом доме Севастополя, выполнены различные виды капитального ремонта. С этого года была запущена масштабная программа ремонта подъездов – за полгода сделано порядка 600, а всего до конца 2019-го должны быть обновлены свыше 1200 подъездов. Благодаря ремонту водопроводов на проспекте Генерала Острякова, улицах Хрусталева, Меньшикова, Вакуленчука, Маринеско, Тараса Шевченко, Колобова и модернизации водопроводного узла №20 обеспечено их круглосуточное водоснабжение. Население этих районов превышает 70 тысяч человек, а питьевая вода подавалась в них по графику почти 20 лет — с 2001 года.

С 2016 по 2019 год введено в эксплуатацию четыре новых котельных. Объемы капитального ремонта оборудования котельных и ЦТП в рамках подготовки к отопительному сезону возросли в 4 раза. Заменено 35 км трубопроводов. С 45 до 15 дней сократился срок входа в отопительный сезон, в три раза сократилось количество жалоб от горожан.

На маршруты вышли порядка 300 новых автобусов и троллейбусов, обеспечен льготный проезд для всех, имеющих льготы.



Полностью обновлен парк машин службы “скорой помощи” — сегодня их средний возраст составляет 2,5 года. В сельской зоне Севастополя построено девять фельдшерско-акушерских пунктов и пять врачебных амбулаторий – их жителям и гостям больше не нужно ехать за многие километры за первой медицинской помощью. Начат масштабный ремонт действующих больниц. Уже в ближайшее время пациентов примут обновленные поликлиники на Геннериха и Супруна, сделана больница в Инкермане.

Построено и капитально отремонтировано восемь детских садов, все они оснащены самым современным оборудованием и интерактивными играми, которым искренне рады севастопольские дети. Построено новое здание музыкальной школы №1 имени Римского-Корсакова. Открыта школа в микрорайоне бухты Казачьей и до конца года в ней появится новый учебный корпус, а также вступят в строй две школы на проспекте Античном.На Корабельной стороне Севастополя с конца прошлого года работает первый на Крымском полуострове “Кванториум”, действует Центр молодежного инновационного творчества. Возрождены лагеря “Ласпи” и “Горный”, количество мест в них возросло в семь раз. В реконструкцию зашли лагеря “Омега” и “Алсу” — система детского отдыха в Севастополе возрождается.

Я могу очень долго перечислять то, что меня волновало в период работы – изменения коснулись буквально каждой сферы жизни Севастополя…

— В таком случае, чем вы не угодили Заксобранию и Алексею Чалому? С чего началось это противостояние?

— Я думаю, оно было неизбежно. Чалый привык манипулировать людьми, а не брать на себя ответственность и развивать город, заниматься повседневными его проблемами.Могу вспомнить ситуацию с некачественным генеральным планом города, подготовленным компанией, которая была определена Заксобранием. Я был вынужден снять его с рассмотрения и получил угрозу, что им были потрачены на этот проект немалые внебюджетные средства и он хочет ответов, иначе меня ждут депутатские запросы и разборки с привлечением СМИ.

О чем это говорит? О том, что человек изначально выстаивал модель самоустранения и манипуляций исполнительной властью.

— В ваш адрес порой звучали четкие обвинения в воровстве и бандитизме. Почему вы не пытались пресекать это в судебном порядке?

— А зачем? Я практически ни разу за три года не объяснялся по поводу фейковых обвинений. Одно могу сказать: если тщеславие конкретного человека возобладало над его разумом, то в этой ситуации сделать уже ничего невозможно.



В 2017 году я задавал вопрос: “Зачем вы хотите полностью перестроить Матросский бульвар, если можно просто привести его в порядок, благоустроить за небольшие средства?”. Мы обсуждали возможность реконструкции Летнего кинотеатра, я лично предложил: “Можно восстановить его, поставить новое оборудование…”

А в ответ человек сказал: “Я хочу оставить след в истории” и позже здание Летнего кинотеатра, построенное в 1947 году, просто снес… Я поражен таким маниакальным тщеславием. Человек просто думает о том, как прославиться. А не о том, какие проблемы надо решать. Поверьте, за такие средства (на реконструкцию Матросского бульвара площадью менее 2 га сторонниками Чалого декларировались вложения в размере 400 млн рублей – ред.) можно решить массу других проблем.

— Вам было известно, что Чалый собирался завести в парламент максимальное количество своих сторонников с приоритетной задачей выразить вам недоверие?

— Относился к этом спокойно, как к шоу.

— Противостояние с Чалым выражалось в блокировании ваших инициатив в парламенте. Насколько это было критично?

— Да, иногда было критично. Когда, например, пытались заблокировать финансирование реконструкции Парка Победы, чтобы он не был открыт к 75-й годовщине освобождения Севастополя в Великой Отечественной войне. Есть определенный бюджетный механизм, в соответствии с которым происходит возврат денег из федерального бюджета. Депутаты пытались сорвать его выполнение.Отъем депутатами у правительства Севастополя полномочий по перераспределению бюджетных средств в рамках утвержденных статей расходов – они есть у подавляющего большинства регионов, — это как повесить гири на ноги исполнительной власти.

Нарушение законов при принятии бюджета Севастополя председателем Законодательного собрания…

Все это было. Можно приводить достаточное количество примеров. Но раз люди пошли на нарушение закона – с такими людьми я уже не был готов работать.

— Если бы вы знали, с чем придется столкнуться в Севастополе, как бы действовали?

— Так же. Спокойно работал, создал задел на будущее и спокойно встретил бы любую оценку коллег или вышестоящего руководства.

— Почему, по-вашему, Чалый не хочет возглавить Севастополь и показать “класс” – как надо управлять городом-героем?

— У Чалого нет никакого видения развития города. Нет никаких проектов, которые он хотел бы сделать в масштабах города. Даже свой проект “ЭнерджиНет” он провалил, потому что не смог согласовать с “Севастопольэнерго” все необходимые моменты. А свои личные деньги не захотел вкладывать. Поэтому я утверждаю, что ни он, ни подконтрольные ему депутаты за три года не разобрались ни в одной программе, ни в одном плане мероприятий и что они хотели сделать, я лично так и не понял.

— У вас такое видение было?

— Этим принципиально отличалась работа исполнительной власти. В 2017 году мы разработали и утвердили стратегию социально-экономического развития Севастополя до 2030 года. Практическим механизмом ее реализации стали 20 региональных государственных программ и свыше 200 объектов и мероприятий, которые мы заложили в ФЦП. Это предельно четкий план действий, по которому Севастополь будет жить еще многие годы.

— При наличии определенных успехов в вашей работе были и неудачи. Провалы с подбором подрядчиков – парк Победы, КОС “Южные”, объекты здравоохранения. Ситуация с пропавшими миллиардами (подрядчик КОС “Южные”). Не был принят генеральный план города, “Бельбек” стал филиалом аэропорта Симферополь. Почему так произошло?



— Проблемы бывают в любом субъекте – можете посмотреть. Стройки замораживаются на целые десятилетия. И медицинских объектов, и иных – причины бывают самые разные. Самое главное решать проблемы, доводить начатое до конца, как бы это ни было трудно, сколько бы ни приходилось менять нерадивых подрядчиков, вышедших на объект, выиграв по закону конкурс, корректировать проектно-сметную документацию, возвращать средства в бюджет… В этом режиме постоянной борьбы за нужный городу-герою результат мы и находились все предыдущие годы.

— Назовите три решения, которыми вы гордитесь.



— Во-первых, команда и постоянная работа над повышением эффективности государственного управления. Во-вторых, принятие стратегических документов планирования, обеспечение необходимых источников финансирования развития города, будь то ФЦП, или сотрудничество с Москвой. В-третьих, наведение порядка в разных сферах жизни города: земельно-имущественной, торговле и многих других.

— Чем для вас стал Севастополь за эти три года? Вы будете навещать город-герой?

— Любимым городом. Конечно, буду навещать, буду переживать, буду с интересом и верой в лучшее наблюдать, как строятся новые объекты и как развивается экономика города.

— Можно сказать, что “фактор Чалого” стал основным в вашем решении подать прошение об отставке?



— При всем стремлении Чалого и его проплаченных сторонников преувеличивать свою роль в сегодняшнем развитии города, влиянии на те, или иные процессы и решения, они не имели к этому никакого отношения.

— У вас уже есть понимание, чем займетесь дальше?

— Соответствующее решение президент уже принял, и я его буду исполнять. Сайт РИА Новости Крым обратился к депутату Заксобрания Севастополя Алексею Чалому с просьбой прокомментировать заявления экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.





Вторник, 6 августа 2019 г. 186

Источник: Портал Информер