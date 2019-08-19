Дмитрий Саблин: «Необходимо начинать конкретную работу по взаимодействию Севастополя и сирийской провинции Тартус»

Сегодня в сирийском Тартусе состоялась встреча депутата Государственной Думы, секретаря Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрия Саблина с губернатором провинции Сафуаном Абу Саада.

Ранее, в январе 2019 года, по инициативе парламентария между Севастополем и Тартусом было подписано Соглашение о сотрудничестве.В ходе встречи Саблин передал губернатору Тартуса приглашение от врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева посетить город-герой с целью согласования плана мероприятий по реализации Соглашения.

Михаил Развожаев уверен, что «это придаст новый импульс совместной работе на благо наших регионов и стран».

«Работа по воплощению в жизнь этого соглашения пробуксовывала, как и реализация многих других проектов в Севастополе. Мы начнем конкретную работу по экономическому взаимодействию наших городов-портов», – сказал Саблин.По его словам, в ближайшие дни в сирийскую провинцию Тартус прибудут ученые из Севастопольского государственного университета. Они будут проводить подводные археологические работы, исследовать историю развития мореплавания и морских контактов в Средиземном и Черном морях в эпоху Античности и Средневековья.

«Мы помогаем нашим ученым наладить отношения с Управлением древностей Министерства культуры Сирийской Арабской Республики, которое курирует археологические работы в стране», – добавил секретарь Севастопольского регионального отделения ЕР.

Губернатор Тартуса Сафуан Абу Саада выразил надежду, что «наше соглашение будет преобразовано в ряд конкретных планов в разных сферах деятельности».В знак дружбы и сотрудничества Саблин вручил губернатору Тартуса морской колокол как символ города-героя Севастополя. В свою очередь, губернатор провинции Тартус передал парламентарию герб провинции, на котором изображены Феникс, символизирующий возрождение, арка как символ 7000-летней истории Тартуса, оливковая ветвь и финикийский корабль, ходивший во все страны и даже, по словам Абу Саада, заходивший в Херсонес.





Понедельник, 19 августа 2019 г. 10

Источник: Портал Информер