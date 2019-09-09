Дмитрий Саблин поблагодарил севастопольцев и попросил подождать итоги выборов

9 сентября 2019     22
Дмитрий Саблин поблагодарил севастопольцев и попросил подождать итоги выборов

8 сентября в севастопольском медиацентре состоялась пресс-конференция руководства регионального отделения “Единой России”. В ней приняли участие секретарь регионального отделения партии Дмитрий Саблин, председатель Заксобрания Екатерина Алтабаева, депутат Госдумы Дмитрий Белик. 

Дмитрий Саблин отметил высокую организацию выборов в Севастополе и поблагодарил севастопольцев, принявших участие в выборах. Он также отказался комментировать результаты экзитпола и попросил всех подождать официальных итогов выборов.

Дмитрий Белик выразил уверенность в том, что новый состав Заксобрания будет работать совместно с исполнительной властью, а в прошлое уйдут все конфликты.


Воскресенье, 8 сентября 2019 г. 969

Источник: Портал Информер

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