Дмитрий Саблин поздравил севастопольских школьников с Днем знаний (ФОТО)

Сегодня на территории государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический» прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню знаний. В нем приняли участие ученики ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34 имени Александра Шостака», почти 100 из которых – первоклассники.

Секретарь Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы Дмитрий Саблин поздравил школьников с началом нового учебного года.

Он отметил, что проведение «первого звонка» в музее – это новая практика для Севастополя.

«Здесь крещение было Руси, поэтому так промыслительно, что именно отсюда, с Херсонеса, где крестилась Русь, мы закладываем новую традицию. Я надеюсь, что такая традиция будет полностью во всех городах России. У нас в России самое главное наше богатство – это тысячелетняя история. Мало стран в мире могут этой историей похвастаться. И мы должны делать так, чтобы история заходила в сердце к ребятам, потому что это и есть патриотизм, это и есть любовь к Родине», – сказал Саблин.

Елена Морозова, директор государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический», рассказала, что учреждение и школу № 34 связывает долгое сотрудничество: в минувшем учебном году в ней был создан историко-археологический класс.

«Мы выступили с инициативой для того, чтобы здесь, на территории Херсонеса, на территории древнего города, проводить традиционно День знаний. Откликнулась школа № 34, с этой школой нас связывают очень давние профессиональные традиции: в прошлом году мы открывали историко-археологический класс, а в этом году я обратилась с просьбой к директору школы Юлии Леонидовне принять наше предложение и сделать школу № 34 нашей подшефной школой. Сейчас мы готовим соответствующие документы для этого, мы будем продолжать традиции взаимодействия школы и музея», – отметила Морозова.

Она также выразила надежду, что традиция проведения Дня знаний на территории музея-заповедника «Херсонес Таврический» станет в Севастополе постоянной.

«И каждый год мы будем принимать новых ребят из разных школ, дарить им праздник, дарить им радость и говорить о том, что музей – это живой и открытый учебник истории, что музей и школа неразделимы», – подчеркнула Морозова.

Директор ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 34 имени Александра Шостака» Юлия Мася сказала, что для образовательного учреждения почетно первым в Севастополе поддержать новую традицию города-героя.

«В школе около 900 учеников, сегодня мы принимаем порядка 100 первоклассников. Мы давно сотрудничаем с музеем-заповедником «Херсонес Таврический». Приоритетные направления работы нашей школы – патриотическое и историко-археологическое.

В этом учебном году у нас уже два допрофильных историко-археологических класса, для ребят занятия проводят и сотрудники музея-заповедника в залах и фондах музея, также ребята могут участвовать в раскопках. В прошлом году 80% выпускников историко-правового класса поступили в вузы историко-правового направления. Сотрудничество с музеем-заповедником мы будем продолжать», – сказала Мася.

Источник: Портал Информер