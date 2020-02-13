Дмитрий Штейн покидает пост гендиректора АНО «Телерадиокомпания «Крым»»

13 февраля 2020     15
Дмитрий Штейн покидает пост гендиректора АНО «Телерадиокомпания «Крым»»

Генеральный директор АНО «Телерадиокомпания «Крым» Дмитрий Штейн покидает пост по собственному желанию. От этом сообщается на сайте ТРК.

«Я принял решение написать заявление по собственному желанию и покинуть телерадиокомпанию. Я благодарен всем вам за многолетний совместный труд», – сказал Штейн в своем обращении к коллективу телерадиокомпании.

Справка:

ТРК «Крым» была создана в 1959 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году компания была перерегистрирована в соответствии с российским законодательством.

Сейчас в состав большого медиахолдинга входит головной телеканал «Крым», радиостанция «Крым», новостной телеканал «Крым 24», проводное радио «Крым. Точка» и молодежная радиостанция «Море».

Дмитрий Штейн был назначен гендиректором телерадиокомпании в апреле 2019 года.

Напомним, ранее стало известно об увольнении генерального директора государтсвенного крымскотатарского телеканала «Миллет» Эрвина Мусаева. Он также ушел со своего поста по собственному желанию.



Четверг, 13 февраля 2020 г. 1887

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Найденные в центре Севастополя останки пехотинцев захоронят в мае
Найденные в центре Севастополя останки пехотинцев захоронят в мае

На площади Ушакова в Севастополе были найдены останки трех солдат Красной Армии. О находке сообщила председатель объединения поисковых отрядов «Долг» …


В Севастополе в год Памяти и Славы запланировано провести более 300 мероприятий, посвящённых юбилею Великой Победы
В Севастополе в год Памяти и Славы запланировано провести более 300 мероприятий, посвящённых юбилею Великой Победы

Состоялось первое заседание региональной дирекции года Памяти и Славы. Глава Севастополя, его заместители, сенаторы, руководители департаментов, общественники и волонтёры обсудили …


Стали известны самые бюджетные направления для туристов-одиночек в преддверии 14 февраля
Стали известны самые бюджетные направления для туристов-одиночек в преддверии 14 февраля

22:16 Стали известны самые бюджетные направления для туристов-одиночек в преддверии Дня всех влюблённых. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой …


В МФЦ Севастополя введены новые услуги
В МФЦ Севастополя введены новые услуги

В МФЦ расширен перечень услуг, предоставляемых по принципу «одного окна». Теперь севастопольцы имеют возможность через МФЦ получить разъяснение результатов определения …


Дмитрий Штейн покидает пост гендиректора АНО «Телерадиокомпания «Крым»»
Дмитрий Штейн покидает пост гендиректора АНО «Телерадиокомпания «Крым»»

Генеральный директор АНО «Телерадиокомпания «Крым» Дмитрий Штейн покидает пост по собственному желанию. От этом сообщается на сайте ТРК. «Я принял …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты