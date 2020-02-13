Дмитрий Штейн покидает пост гендиректора АНО «Телерадиокомпания «Крым»»

Генеральный директор АНО «Телерадиокомпания «Крым» Дмитрий Штейн покидает пост по собственному желанию. От этом сообщается на сайте ТРК.

«Я принял решение написать заявление по собственному желанию и покинуть телерадиокомпанию. Я благодарен всем вам за многолетний совместный труд», – сказал Штейн в своем обращении к коллективу телерадиокомпании.

Справка:

ТРК «Крым» была создана в 1959 году. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году компания была перерегистрирована в соответствии с российским законодательством.

Сейчас в состав большого медиахолдинга входит головной телеканал «Крым», радиостанция «Крым», новостной телеканал «Крым 24», проводное радио «Крым. Точка» и молодежная радиостанция «Море».

Дмитрий Штейн был назначен гендиректором телерадиокомпании в апреле 2019 года.

Напомним, ранее стало известно об увольнении генерального директора государтсвенного крымскотатарского телеканала «Миллет» Эрвина Мусаева. Он также ушел со своего поста по собственному желанию.







Четверг, 13 февраля 2020 г. 1887

Источник: Портал Информер