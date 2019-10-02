Дмитрию Медведеву холодно в Кремле (ВИДЕО)

2 октября 2019     8
Дмитрию Медведеву холодно в Кремле (ВИДЕО)

В сети появилась видеозапись беседы президента России Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, обсуждающих резкое похолодание в Москве.

Эту запись выложил у себя в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов . Она была сделана коридоре Кремля, где глава государства и глава правительства коротко перебросились мнением насчет погоды.

На кадрах видно, что Путин и Медведев идут по коридору Кремля мимо висящих на стенах картин. Медведев заявил: “Холодно как стало везде!”, на что Путин отметил, что на улице “прохладно”.

Потом последовал еще один обмен репликами: “Зима просто!” – “Снег выпал”.

Отметим, что даты съемки ролика нет, но несколько дней назад в Москве выпал снег, а температура понизилась до нуля.

“В Кремле тоже не топят? Думала, я одна на работе мерзну”, – прокомментировала публикацию @lyak_elya.

“А как же глобальное потепление. Отменяется?”, – спросила Просто Наталья.

Напомним, отопление в Москве начали включать в жилых домах 23 сентября.

 


Среда, 2 октября 2019 г. 58

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Дмитрию Медведеву холодно в Кремле (ВИДЕО)
Дмитрию Медведеву холодно в Кремле (ВИДЕО)

В сети появилась видеозапись беседы президента России Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, обсуждающих резкое похолодание в Москве. Эту запись выложил у себя …


Три фразы, которые могут лишить россиян всех сбережений
Три фразы, которые могут лишить россиян всех сбережений

В МВД назвали три фразы, на которые ни  в коем случае нельзя реагировать, если вы не хотите потерять свои деньги. …


Феодосийская прокуратура защищает Золотой пляж в суде
Феодосийская прокуратура защищает Золотой пляж в суде

27 сентября состоялось итоговое судебное заседание по поводу бездействия феодосийской администрации. Прокуратура города в августе подала иск к администрации Феодосии. …


В Севастополе вывели уникальный сорт дыни "Жёлтая канарейка"
В Севастополе вывели уникальный сорт дыни "Жёлтая канарейка"

На крупнейшем в Севастополе сельхозпредприятии по выращиванию овощей начался сбор урожая. По одним только томатам и луку отдельным культурам руководство …


«Адмирал Макаров» завершил программу пребывания на греческом острове Корфу
«Адмирал Макаров» завершил программу пребывания на греческом острове Корфу

В соответствии с программой форума российские моряки присутствовали на литургии в храме Иоанна Предтечи. После чего командующий Черноморским флотом вице-адмирал …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты