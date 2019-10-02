Дмитрию Медведеву холодно в Кремле (ВИДЕО)

В сети появилась видеозапись беседы президента России Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева, обсуждающих резкое похолодание в Москве.

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Эту запись выложил у себя в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов . Она была сделана коридоре Кремля, где глава государства и глава правительства коротко перебросились мнением насчет погоды.

На кадрах видно, что Путин и Медведев идут по коридору Кремля мимо висящих на стенах картин. Медведев заявил: “Холодно как стало везде!”, на что Путин отметил, что на улице “прохладно”.

Потом последовал еще один обмен репликами: “Зима просто!” – “Снег выпал”.

Отметим, что даты съемки ролика нет, но несколько дней назад в Москве выпал снег, а температура понизилась до нуля.

“В Кремле тоже не топят? Думала, я одна на работе мерзну”, – прокомментировала публикацию @lyak_elya.

“А как же глобальное потепление. Отменяется?”, – спросила Просто Наталья.

Напомним, отопление в Москве начали включать в жилых домах 23 сентября.





Среда, 2 октября 2019 г. 58

Источник: Портал Информер