Дни Севастополя в Байк-центре в Москве

Сегодня, 4 ноября, празднование в честь Казанской иконы Божьей матери, которая спасла Россию во время Смутного времени. В этот день мы вспоминаем избавление Москвы от польско-литовских интервентов 1612 г. и отмечаем День народного единства.Мы верим в торжество божественного промысла, коллективную волю, справедливость и добро.

В канун этого дня мы отмечали День Севастополя в Москве, который по традиции прошёл в Байк-Центре, и связан с воспоминанием нашего первого Байк-Шоу в городе-герое, проведённого в 2009 г.

Флаг, вручённый президентом, карту маршрута, по которому колонна мотоциклов стартовала из нашего Байк-Центра, люди, встречавшие нас на Нахимова, и флаги России, заполнившие гору Гасфорта во время кульминации первого Байк-Шоу в Севастополе.

Для нас никогда не потускнеют солнце Крыма и те дни Русской Весны, когда Богородица вновь покрыла город своим покровом, явив нам чудо, которое невозможно объяснить только людскими радениями и решительными действиями президента. Бескровное возвращение Севастополя в родную гавань – это явление таинственное, в котором живёт коллективная воля, соединяющая нас в часы лихолетий.

С праздником, братья и сёстры! Россия непобедима и вечна!

Лидер мотоклуба «Ночные волки»

Александр Хирург

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Понедельник, 4 ноября 2019 г. 584

Источник: Портал Информер