Дождь разгромил Севастополь

В Севастополе практически все последствия ливневых осадков устранены: городской транспорт работает в штатном режиме, дороги свободны для движения автотранспорта. Исключения составляют лишь несколько наиболее пострадавших от стихии участков. Об этом заявил заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров.

В связи с тем, что сегодня утром в городе в течение двух часов выпала месячная норма осадков, на непродолжительное время была парализована улично-дорожная сеть на 30 участках автомагистрали. В данный момент все дороги свободны для движения. Пассажирский городской транспорт работает в штатном режиме. Закрыт для движения участок дороги на спуске Котовского – там вымыло брусчатку», – сказал Владимир Базаров.