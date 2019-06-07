Дождь разгромил Севастополь

В Севастополе практически все последствия ливневых осадков устранены: городской транспорт работает в штатном режиме, дороги свободны для движения автотранспорта. Исключения составляют лишь несколько наиболее пострадавших от стихии участков. Об этом заявил заместитель губернатора Севастополя Владимир Базаров.
В связи с тем, что сегодня утром в городе в течение двух часов выпала месячная норма осадков, на непродолжительное время была парализована улично-дорожная сеть на 30 участках автомагистрали. В данный момент все дороги свободны для движения. Пассажирский городской транспорт работает в штатном режиме. Закрыт для движения участок дороги на спуске Котовского – там вымыло брусчатку», – сказал Владимир Базаров.
Среди наиболее пострадавших участков, помимо спуска Котовского, повреждение подпорных стен по ул. Луначарского,28 и 16, а также по ул.Кочубея,8.
Всего в городе было зафиксировано 24 отключения электроэнергии. По состоянию на 15:00 12,5 тыс. человек остались без электроэнергии. В течение двух часов данные неполадки будут устранены.
«У электриков работало 8 бригад, 16 единиц техники. Специалисты сработали достаточно оперативно. Поступило 44 обращения, касающиеся ливневой канализации. Больше половины обращений отработано, негативные последствия устранены. Остались сложные участки – это подземные переходы. Работы в этом направлении продолжаются», – отметил вице-губернатор.
В оперативном порядке были организованы прямые «горячие линии», cool-Центры у всех ресурсоснабжающих организаций: «Севэнерго», «Водоканал», «Севэлектроавтотранс», «Севавтодор».
Кроме того, на «горячую линию» от жителей многоквартирных жилых домов поступило 330 обращений. В большинстве случаев они касались подтопления территории и кровли.
«Все подрядчики вышли на объекты и пытались минимизировать потери и остальные сложности для жителей во время дождя», – уточнил Владимир Базаров.
Источник: Портал Информер