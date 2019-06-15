Доллару объявили войну

13 июня Россия и Евросоюз договорились создать рабочую группу по вопросу отказа от расчета в долларах. Об этом сообщили в команде вице-премьера Антона Силуанова.

Пресс-секретарь Андрей Лавров рассказал, что по результатам переговоров России и ЕС экономический переход расчетов в торговле на национальные валюты назвали взаимовыгодным.

Со стороны ЕС подобное решение было инициировано вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.

«Стороны отметили, что расширение использования нацвалют является взаимовыгодным, так как снижает риски для предпринимателей России и ЕС», — подчеркнул Андрей Лавров.

На сегодняшний день в долларовом расчете проходит более половины финансовых и торговых операций между Европой и Россией.

Вслед за Россией и ЕС, многие страны высказали желание перейти на торговые сделки с использованием собственных валют. К инициативе присоединились Китай, Турция и другие страны.