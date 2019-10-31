«Дом Ангелов» – территория сострадания. Или «достучаться» до врио губернатора Севастополя

Все мы там будем, поскольку параллель по ту сторону жизни — это смерть. Она всегда стоит напротив живого, завораживает немного пугающим и леденящим шепотом, окутывает тонкими нитями и позволяет немного побыть в этом жестоком и несправедливом мире.

Явления, связанные с рождением и уходом в иной мир, по сей день остаются величайшими загадками человечества. Но разгадывать предстоит нам здесь и сейчас.

Рано или поздно все мы сталкиваемся с печальной стороной – прощанием с родными и близкими. Отпускать любимых людей не хочется, к этому невозможно подготовиться, как бы ты не понимал, что человеку будет спокойно на небе, а не больно на земле.

Стоит признать, что сегодня в Севастополе на рынке похоронных услуг не всё так гладко.

Чиновники, ответственные за развитие данной сферы, не обладают необходимой компетенцией, мыслят штампами, не имеют собственного опыта и знаний в этой области, не стремятся подойти к организации похорон цивилизованно, а, тем более, использовать накопленный потенциал специалистов на местах.

«Похоронное обслуживание населения является одной из наиболее социально значимых сфер в стране, в которой ежегодно уходит из жизни примерно 2 млн. человек.

Отсутствие внимания к похоронному делу на протяжении последнего десятилетия привело к свертыванию государственного и муниципального регулирования этой деятельности и снижению уровня правовой защищенности граждан», – ранее отмечал президент России Владимир Путин и ставил задачи перед правительством РФ – повысить качество и доступность сферы ритуальных услуг.

Однако, вероятно, в департаменте городского хозяйства Севастополя старательно не слышат слова главы государства? Или, быть может, сотрудники севастопольской государственной структуры полагают, что в последний путь человека можно проводить и так: захлопнул крышку гроба, взмахнул лопатой, тысяч на 50-100 рублей воткнул крест и всплакнул ради приличия? Так кощунственно и бесчеловечно следует прощаться с близкими людьми или необходимо хоронить достойно?

Если местным государственным служащим абсолютно всё равно, как их похоронят родственники (хоть за плинтусом), то нам, например, важно, чтобы севастопольцев отправляли в последний путь с почестями.

Уверены, что и врио губернатора Михаил Развожаев поддержит нашу позицию и разберётся, почему так формально занимается целый отдел благоустройства департамента городского хозяйства, отдав на откуп организацию похоронного дела спецпредприятию ГБУ, без должного контроля и управления?

Возможно, после этого в правительстве появится грамотный специалист, который сможет навести порядок в данной сфере, урегулирует сложные вопросы, создаст оптимальные условия для деятельности и государственной структуры, и частных организаций.

С извечными вопросами «Что делать? Как быть?» «ИНФОРМЕР» обратился к директору похоронного агентства «Скорбь» Всеволоду Константиновичу Щербичу.

Интересного собеседника, простоявшего у крышки гроба более 40 лет и по сей день занимающегося развитием ритуальной сферы, мы знаем не первый год. Именно благодаря ему корреспонденты севастопольского издания стали спокойнее относиться к смерти, не боятся с нею встретиться и считают, что на рынке похоронных услуг Севастополя следует навести порядок.

С учредителем службы «Скорбь» и директором ООО «Дома Ангелов» на вечные темы можно говорить бесконечно. Он очень эрудированный и глубокий человек, безусловный профессионал своего дела, артистичный рассказчик и создатель похоронного ритуала прощания в регионе.

В шутку говорит о себе – «переводчик». И не только потому, что после окончания Симферопольского университета именно так в дипломе была прописана его специальность — «переводчик с английского языка на русский». А потому, что знает самые скрытые нюансы «дела всей своей жизни» и является «переводчиком из этого мира в мир иной».

Вместе с ним ранее члены «Союза похоронных организаций Крыма», а также вице-президент севастопольского отделения Игорь Ротанов, в своём обращении излагали основные проблемы, идущие вразрез со всеми законами и нормами (документ есть в редакции «ИНФОРМЕРа»):

Нарушение исполнения «Регламента» по выдаче разрешений на захоронение (родственник умершего не получает на руки соответствующий документ. Работа организована по принципу: сперва человек вносит деньги за могилу, а потом — заочно оформляется разрешение на захоронение. Оно «легализуется» управлением благоустройства в электронном виде); Грязная монополизация похоронного рынка, навязывание ритуальных услуг; намеренный ввод в заблуждение клиентов, вероятный подкуп осведомителей и, по всей видимости, вымогательство, использование информации МВД в агентской службе. На действующих кладбищах завышены цены, из-за чего варварская эксплуатация общественного пространства, которое уплотняется беспорядочными новыми дорогостоящими могилами, разрушаются ограждения, отсутствует охрана и т.д. Служба Севастополя по похоронному делу ложно позиционирует себя как единственная структура по организации похорон, не заботясь в то же время о развитии как таковой, и, что немаловажно, снижению цен для населения. Не используются технологические предложения, новшества и опыт частных предпринимателей в конкурентной среде. отсутствие при Управлении благоустройства правительства Севастополя отдела по конструктивному развитию похоронной отрасли, правовой работы и контролю по организации ритуальных услуг. В настоящее время в правительстве не хватает советника губернатора по вопросам культуры памяти. Все это стало следствием парадоксальной ситуации у нас в Севастополе, городе федерального значения РФ, где на весь Крым и Южный материковый округ России существует единственный комплекс похоронного дома – «Дом Ангелов» – на ул. Пожарова, с соборным залом прощания на 150 м2, собственным останкохранилищем (моргом), офисными и методическими помещениями, приговоренный предыдущим нерадивым правительством к сносу из-за заступа на 160 м2. Собственник Щербич согласен по мировому соглашению передать строение городу, чтобы сохранить этот объект, но за три года тяжбы администрация не проявила интереса. Ввод в эксплуатацию «Дома Ангелов» мог бы стать отправной точкой реформирования похоронного дела в Севастополе, пребывающего на сегодня на уровне 60-десятых годов прошлого столетия. Как уникальный сам по себе, «Дом Ангелов» может стать центром поддержки государственных гарантий, защиты интересов людей в горе, работой разрешительных и контрольных служб, местом ветеранской комиссии социальной помощи и мостом связи между горожанами и губернатором.

Поэтому, чтобы не отдавать всю ношу проблему на откуп одному предприятию, занимающемуся чисто коммерческими вопросами и не более, следует пересмотреть структуру работы и кадровых назначений отдела управления благоустройства.

По мнению Всеволода Щербича, если губернатором будет продолжен ориентир на работу среднего управленческого персонала из местных специалистов, то на данный фронт работ есть, кого ставить.

«Почему, например, на заседания правительства и Заксобрания не приглашают людей, занимающихся практическим оказанием ритуальных услуг?

Ведь нам есть, что сказать и предложить! Тогда, возможно, адекватно разрешится вопрос мирового соглашения и по «Дому Ангелов». А так, непрофессиональный чиновник высокого уровня — это террорист, который усугубляет ситуацию на местах и готов росчерком пера разрушить здание, созданное энтузиастами для людей родного города», — продолжает Щербич.

В Севастополе ритуальными услугами, наравне с бюджетным предприятием, занимаются такие частные фирмы, как Военно-Мемориальная компания, служба «Скорбь», «Память», «Свеча», ООО «Дом Ангелов», «Некрополь».

Здесь цены соответствуют качеству предоставляемых услуг и принципиальной разницы нет, кроме приверженности самих людей к той или иной фирме.

«Чтобы не растеряться в горе, считаю необходимым открыть своеобразный лекторий, просвещать людей относительно порядка, традиций и этикета похорон», — говорит директор похоронного агентства «Скорбь».

Всеволод Щербич уверен, что пора прекращать «похоронное безобразие», следует выходить из кризисного состояния в сфере ритуальных услуг.

«Именно частное предпринимательство вывело похоронную сферу услуг из глубокого кризиса конца прошлого века и оказывает на сегодня достойный уровень услуг.

Служба «Скорбь» и похоронный «Дом Ангелов» готовы предложить городу программу, залогом которой может быть разделение функций государственного предприятия, обеспечивающего гарантированный перечень ритуальных услуг на безоплатной основе с содержанием кладбищ и специализированное предприятие по вопросам развития похоронного дела, на базе чего можно возводить фундамент цивилизованного подхода к сфере ритуального дела в целом с ориентированием всей сферы — на кремацию в том числе.

Ко всему нужен здравый подход! Надеюсь, что врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, заинтересованный в развитии региона, уделит внимание и тому, кто и как занимается организацией похорон. Ждём встречи с главой региона, готовы обсудить с ним вопросы вывода похоронного дела из кризиса, повышения качества в сфере похоронно-ритуальных услуг и развития похоронного хозяйства», – подчеркнул Всеволод Щербич и дополнил, что сегодня в регионе важна коренная перестройка похоронного дела, а в улучшении ситуации помогут исключительно профессионалы.

Надеемся, что после ознакомления с данным материалом врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев выкроит время из своего плотного графика для встречи с теми, кто готов ознакомить главу региона с рядом предложений для систематического и структурного реформирования рынка ритуальных услуг.

В следующем материале «ИНФОРМЕР» расскажет о том, сколько стоит умереть в Севастополе? Продолжение следует…

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Четверг, 31 октября 2019 г. 9328

Источник: Портал Информер