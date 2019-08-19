Дом ужасов на Корабельной стороне Севастополя

В редакцию «ИНФОРМЕРа» обратилась жительница Севастополя Ирина, которая рассказала о том, в каком состоянии находится здание бывшей парикмахерской, расположенной на улице Лазаревская, 8а.

По ее словам, в таком ужасающем состоянии объект пребывает уже более семи лет. Интересно, что рядом находится проезжая часть дороги с тротуарами, магазины, частные дома и воинская часть.

Однако за все эти семь лет так и не нашлось желающих, чтобы хотя бы оградить вход в здание от асоциальных личностей.

Корреспондент «ИНФОРМЕРа» выехал по указанному Ириной адресу. Вот, что он там увидел:

Надеемся, что после публикации нашего материала администрация Нахимовского района примет должные меры по наведению порядка в этом доме ужасов. Не останутся в стороне и департаменты правительства Севастополя.





Понедельник, 19 августа 2019 г. 2503

Источник: Портал Информер