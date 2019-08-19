Дом ужасов на Корабельной стороне Севастополя

19 августа 2019     12
Дом ужасов на Корабельной стороне Севастополя

В редакцию «ИНФОРМЕРа» обратилась жительница Севастополя Ирина, которая рассказала о том, в каком состоянии находится здание бывшей парикмахерской, расположенной на улице Лазаревская, 8а.

По ее словам, в таком ужасающем состоянии объект пребывает уже более семи лет. Интересно, что рядом находится проезжая часть дороги с тротуарами, магазины, частные дома и воинская часть.

Однако за все эти семь лет так и не нашлось желающих, чтобы хотя бы оградить вход в здание от асоциальных личностей.

Корреспондент «ИНФОРМЕРа» выехал по указанному Ириной адресу. Вот, что он там увидел:

Надеемся, что после публикации нашего материала администрация Нахимовского района примет должные меры по наведению порядка в этом доме ужасов. Не останутся в стороне и департаменты правительства Севастополя. 


Понедельник, 19 августа 2019 г. 2503

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Дом ужасов на Корабельной стороне Севастополя
Дом ужасов на Корабельной стороне Севастополя

В редакцию «ИНФОРМЕРа» обратилась жительница Севастополя Ирина, которая рассказала о том, в каком состоянии находится здание бывшей парикмахерской, расположенной на улице Лазаревская, 8а. По …


Вести Севастополь 19.08.2019
Вести Севастополь 19.08.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – Отказали тормоза. В Севастополе мусоровоз повредил более десяти автомобилей. – Благоустройство у пятой больницы вызвало критику …


День рождения тельняшки отмечают в России
День рождения тельняшки отмечают в России

Сегодня в России отмечается День рождения тельняшки. 19 августа 1874 года император Александр второй подписал указ, полосатая нательная рубашка стала …


Тренер «Тоттенхэма» рассказал об «огромной ошибке» президента клуба
Тренер «Тоттенхэма» рассказал об «огромной ошибке» президента клуба

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино подверг критике решение президента клуба Даниэля Леви и боссов других команд о раннем закрытии …


В Госдуме указали на подготовку Вашингтона к выходу из ДРСМД
В Госдуме указали на подготовку Вашингтона к выходу из ДРСМД

Проведенные США испытания ракеты, ранее запрещенной Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), через две недели после прекращения …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты