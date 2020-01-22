Дональд Трамп присоединился к акции Хирурга и пообещал посадить триллион деревьев (ВИДЕО)

22 января 2020     10
Дональд Трамп присоединился к акции Хирурга и пообещал посадить триллион деревьев (ВИДЕО)

«Ночные Волки  обращаются к американским байкерам с просьбой поддержать президента США в столь доброй инициативе!

Мы не обещаем посадить триллион деревьев, но 20 млн деревьев в честь погибших красных героев и убитых советских людей в ВОВ мы всей страной посадить сумеем.

Пусть на выжженной пустоши сгоревшего сибирского леса, у вас за океаном одной из первых появится роща в честь 8-ого отдельного мотоциклетного полка «Сталинград»

 

А Грету Тунберг я предлагаю вам прокатить на мотоцикле и, желательно, до школы,  в которой ей надо посещать занятия, а не регулярно прогуливать», — отметил лидер «Ночных волков» Александр Хирург. 

 

 

21 января Дональд Трамп, выведший США из Парижского соглашения о борьбе с изменениями климата, свою речь посвятил экономическому процветанию США и пообещал присоединиться к глобальной инициативе высадить на Земле триллион новых деревьев.

Источник: Портал Информер

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