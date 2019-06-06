Дорога к храму

Бесспорно, все дороги ведут в храм.

Сначала в земной. Потом – в «небесный», в рай. Или «подземный антихрам» – в ад. И выбор соответствующего храма, и дороги к нему – у каждого свои.

Неверующих людей в мире нет. Верят все. Одни в то, что Бог есть, другие в то, что Бога нет.

Неверие же в Бога Истинного, то есть в Иисуса Христа, автоматически становится верой в сатанизм.

А вот уже сатанизм принимает совершенно разнообразные формы, виды и вариации согласно формуле: «Сатана есть лжец и отец лжи».

Для одних таким лживым «храмом» является стриптиз-клуб с болтающейся на шесте барышней – то в трусах, то без трусов – где адепты «стриптизной веры» таким образом для себя коллективно-созерцательно организуют продвинутый «религиозный ритуал».

Для других «храм» – это ресторан-кабак, где они, порой, до состояния умопомрачительного экстаза поклоняются «богу бодуна».

Для третьих «храм» – интернет, где их многочасовые общения в чатах и высказывания в комментариях представляются молитвами к их «богу виртуальности», в которых позволительно, скрываясь за «никами», выплёскивать на собеседников всю муть, желчь и черноту своей забесованной души.

И так далее, и тому подобное…

У сатаны много «храмов»: соблазнительных, манящих, одуряющих вседозволенностью и вседоступностью. У сатаны – если Бога нет – можно всё…

Суть служения в таких чертячьих «храмах» – идти против заповедей Божиих.

Особо же «верующие в беса» призывают все «кары небесные» на головы христиан, решивших построить очередной Храм Божий.

Как это происходило в Екатеринбурге или имело место в Севастополе, на улице Адмирала Макарова.

Суть вопроса ни в том, правы попы или не правы с выбором места для строительства того или иного православного храма или часовни.

Это обсуждаемо. Это решаемо.

Суть в том, что вопрос ставится в плоскость якобы НАСИЛЬСТВЕННОГО внедрения православия в нашу российскую действительность и поощряемое государством, таким образом, «изнасилование демократии».

Демократию невозможно изнасиловать по той простой причине, что она, демократия, и есть абсолютный блуд.

И то, что демократия – это одно из социальных проявлений беса – не является предметом дискуссии по абсолютной очевидности сего факта.

Именно в рамках демократии всячески поощряется пропаганда бесовщины в виде гей-парадов, но и тут же обливаются разнообразной словесной грязью крестные ходы православных верующих.

Именно в рамках демократии грех содомии перестаёт быть грехом и становится нравственным и моральным «законом» в демократическом обществе.

Именно в рамках демократии прекращают своё существование мамы и папы, бабушки и дедушки, а на смену им приходят «родители» № 1 и № 2. А то – и номер 3, 4, 5 или сколько их там ещё, этих «родителей», поместится на одной кровати под одним одеялом.

Те, кто сегодня громче всех кричат «долой попов» – завтра сами неизбежно встанут в «заднеприводные» ряды «гей-парадчиков» и будут «молитвенно благословлять» своих жён, дочерей, матерей и сестёр на занятие проституцией во имя «общечеловеческих ценностей».

Потому что на «такой» дороге к «храму демократии» иначе и быть не может.

Те, кто сегодня громче всех кричат про «жирных попов» и обвиняют их в безделье, – редко смотрятся в зеркало, а если смотрятся, то видят себя исключительно безгрешными ангелами во плоти.

Те, кто сегодня усердно подсчитывают количество церквей в своём городе и ставят под сомнение строительство новых, мотивируя своё сомнение низкой посещаемостью уже существующих, однако, при этом, совершенно не сомневаются в том, что городу всё ещё мало кабаков, ресторанов, забегаловок, пивных наливаек и прочих «храмов Бахуса» вместе с «часовнями (от почасовой оплаты)» публичных домов.

И что «прихожанам» таких «храмов» в образе разнообразных пивных и домов терпимости ни в коем случае нельзя препятствовать в их желании построить ещё одну рюмочную или бордель «под прикрытием» семейной сауны.

Те, кто сегодня громче всех кричат про то, что «религия – это опиум для народа» блудливо отводят глаза от статистики количества штучных отделов в магазинах и торговых центрах в сравнении с количеством православных церковных лавок.

Когда водка, вино, шприц с дурью и кальян заменяют Евангелие – о каком опиуме и для кого тогда идёт речь?

Те, кто сегодня громче всех кричат оскорбления в адрес верующих, присовокупляя к крику гнусные выходки и омерзительные телодвижения – никогда ничего подобного по отношению к себе не увидят от истинно верующих.

Потому что хулители православия живут гордыней, а верующие – смирением.

Гордыней, которая по сути есть грязь бесхребетная, способная только на самоунижение унижением окружающих и вопреки смирению – которое твёрже стали и крепче брони, на котором зиждется Богоподобная человеческая плоть с бессмертной душой.

Жизнь без Бога в душе – совершенная бессмыслица и скотообразное существование в примитивных координатах желудка, кошелька и гениталий. Плоский, пустой, суетный, конечный и конченый мир, финал жизни в котором – черви могильные и прах телесный в клеточках периодической системы химических элементов Д.И.Менделеева.

Жизнь с Богом же делает её наполненной смыслом, объёмами, красками и перспективами жизни вечной. То есть – очеловечивает. А не оскотинивает отрицанием Бога. Радость – не в сверхдостатке, любовь не между ног и цель существования не в чревоугодии, потому ничего этого душе не надобно.

Душе надобно ощущать, что носитель её не стремится запачкать её своей телесной и скоротечной жизнью перед неизбежной встречей с вечностью Создателя.

Не бытие определяет сознание, а принятие душой Бога делает это бытие осознанным.

Православный храм как раз и есть то сакральное место, которое позволяет сделать первый шаг к такому пониманию своей жизни. И вопрос не в попах, потому что человек, идя в храм, идёт не к человеку в рясе, а к Богу.

Вопрос в самом человек – готов ли он ПРИЛОЖИТЬ усилия, выбрав трудную дорогу к Богу и к храму Божиему, чтобы остаться человеком, или предпочтёт безвольно плыть по демократическому течению в гиену огненную. И поверх этого течения скакать обезьяной вокруг православных храмов с воплями: «Кто не скачет – тот за храм!», как это происходило в Екатеринбурге.

А ведь православные екатеринбуржцы не скачут вокруг Ельцин-центра с речёвками: «Борька – мелкий бес, кто к Борьке пришёл – гадкий пёс!»

Тем, кто громче всех сейчас кричат в России о «насилии попов» над их «попираемыми» православием правами, необходимо напомнить некоторые факты из недавнего прошлого России.

Российская Империя, занимавшая 6 часть земной суши, смогла сформироваться и развиться в самое мощное на планете государство исключительно на духовной основе христианского мировоззрения.

Россия более 1000 лет, вплоть до 1917 года, была религиозным государством.

На 1914 год в Империи насчитывалось 54 174 храма, 25 593 часовни, 1025 монастырей, то есть, в общей сложности, 80792 духовных объекта.

К 1987 году, в уже СССР, осталось лишь 6893 храма и 15 монастырей.

Все остальные были: или разрушены до основания, или переделаны под иные антирелигиозные нужды: мастерские, гаражи, клубы, склады, свинарники и подобные «дома культуры».

Были убиты сотни тысяч православных священников, монахов и монахинь.

Причём убийства носили до такой степени изуверский характер, что от их подробностей стынет кровь в жилах: заживо варили в котлах с кипящей смолой; сажали на колы; живьём закапывали вниз головой в землю; сбрасывали с колоколен; забивали насмерть; распинали на крестах; закалывали штыками на площадях; сжигали на кострах и в стогах сена…

Зачем?

Во имя чего?

По чьему наущению?

Чего добивались?

И чего добились?

Бесовщина глумилась над Россией.

В 1991 году СССР скончался в страшных конвульсиях, бес подвёл наше Отечество к последней черте – к распаду.

Окружающий нас «цивилизованный» и «демократический» мир громко рукоплескал агонии Великой Державы и желал подавляющему числу жителей России быстрой смерти в драках за колбасу «гуманитарной помощи» из «европ» и «америк». Дабы без их особых усилий для них очистилось жизненное пространство руками самих «аборигенов» распинаемого в очередной раз Русского Мира.

Но Русь и на этот раз выстояла.

Выстояла, потому что: «Два убо Рима падоша, а третий стоит, а четвертому не быти», как это было провидчески сказано монахом Филофеем в 1510 году: «Хочу добавить несколько слов о нынешней православной империи нашего государя: он есть на земле единственный царь христиан, глава апостольской церкви, которая отныне стоит не в Риме или Константинополе, а в благословенном граде Москве. Она одна сияет в целом мире ярче солнца… Все империи пали, и на их месте стоит одно лишь царство нашего государя, в согласии с пророческими книгами. Два Рима пали, третий стоит, а четвертому не бывать».

И у современной России НЕТ иной возможности возродиться мощью «…сияния в целом мире ярче солнца…», кроме как на пути правды, а не только одной воинской мощью.

Правдой в Боге и с Богом, ибо «…не в силе Бог, а в правде…».

И НИКАКОЙ иной нравственной и человеческой правды в мире, кроме истины христианской, – нет. Всё остальное «истины» – это кривды от беса.

Да, современная Россия сегодня – это светское государство.

Но как доказывает опыт современного же и светского «без Божеского мира» в лице, прежде всего, современной «западной цивилизации» – подобный мир обречён на гибель. Так пустое уже место европейского безбожия, отринувшего христианство, как основу своей культуры, нравственности и государственности займёт «псевдовера» оголтелого магометанского экстремистского радикализма.

Церкви в Европе массово закрываются по причине ПОЛНОГО отсутствия в них прихожан и перепрофилируются в рестораны, театры, концертные залы, бары, спортивные клубы, гостиницы, ночлежки и в иное подобное «толерантное использование»…

Когда-то европейцы, в средние века, лживо прикрывались крестом в крестовых походах, а затем в «покорении» целых континентов, якобы, «дикарей» под ложью «технического прогресса» глумливо спекулировали именем Христа, неся народам рабство, уничтожение и смерть. И в этой чудовищной лжи сгнили до окончательного нравственного распада и смрада в веке нынешнем.

Но «…что посеешь – то и пожнёшь…».

Или, перефразируя в то, что западной «цивилизации» привычнее для понимания – за всё надо платить.

И время этой расплаты «цивилизованного мира» за глумление над верой христианской неотвратимо приближается к нему под чёрным знаменем в чёрных чалмах.

И нет более у «цивилизованного мира» христианских воинов противостоять надвигающемуся на него мраку.

Такие «бойцы» с антихристианским и атеистическим мракобесием не воюют.

Россия же раздвигала свои границы не колониальным насилием, а христианской терпимостью по словам Апостола: «…нет ни еллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но всё и во всём Христос».

И сегодня православная Россия – это словно Ноев Ковчег в бушующем хаосе сатанинского зла, обрушившегося на планету Земля.

Именно поэтому из уже обречённой Европы раздаются голоса о том, что «…именно Россия может заявить о себе как о главном центре мирового православия и защиты христианства во всём мире, а не только в Европе…».

Так чем же те наши соотечественники, которые сегодня объявили для себя «крестовый поход» против православия, отличаются от тех из мирового окаянства, кого наши пращуры на протяжении веков, осенив себя крестным знаменьем, вгоняли в землю русскую на пару аршин вглубь?

Чем эти современные доморощенные богоборцы отличаются от тех наших «западных партнёров», которые, не скрывая, считают, что единственным средством уничтожения России является уничтожение в России православия?

Зачем? Затем, что: «…чтобы владеть миром, надо владеть Россией…».

Те, из наших соотечественников, кто сейчас «воюет» с православием в России – воюет против будущего своих детей.

Не попы приучают их детей пить, курить, употреблять наркотики и развращаться с помощью мощной пропаганды «общечеловеческих ценностей» из телевизора и интернета.

Что-то в упор не видно массовых протестов «демократической общественности» около, например, заборов вино-водочных заводов или стен телестудий, в которых проходят шоу на аудиторию из миллионов молодых зрителей с игривым юмором о наркотиках и наркоманах.

В Екатеринбурге, типа, спасают траву и деревья парка, которые никто и не собирался тотально уничтожать. В Севастополе борются за кусты вдоль дороги у Ушаковой балки.

Севастополь

Когда на той траве и в тех кустах будут в наркотическом или алкогольном опьянении валяться дети этих борцунов с храмами и часовнями – с кем они тогда будут бороться?

С собственной совестью? После того как науськивали своих детей против храма?

Екатеринбург

Да только поздно уже будет…

Потому что разрушающие веру в Бога не оставляют своим детям никакого выбора в постижении иного смысла жизни, кроме материального.

Потому что имели выбор и… выбрали: «современную религию» под названием деньги, а не христианство.

У этой «религии» имеются свои «апостолы» миллионеры и миллиардеры. И причащаются в этой «денежной религии» кусочками «божественной плоти» под названием «бабки». А разные конфессии в ней – всего лишь разные валюты.

Многие из тех, кто не захотели сейчас, чтобы их улыбающиеся дети со свечами шли в храм – увидят вскорости своих мрачных детей со шприцами, бредущими в притон.

За всё придётся платить…

Истина всего одна. И если человек ошибается в выборе веры, то он неизбежно ошибается и в смысле своей жизни,и в понимании будущей для него вечности. Вечности, которая никого не минует.

В христианской традиции и в христианском откровении присутствует учение о ВСЕОБЩЕМ воскрешении и ВЕЧНОЙ жизни человека, а не одной лишь его души. После того самого страшного суда, о котором наслышаны и именующие себя атеистами.

Благодаря этому откровению и этой традиции земная жизнь человека и – самое главное! – каждое его действие при жизни приобретают полноценный смысл, определяемый ответственностью за свои прижизненные поступки.

Полноценный смысл, а не сиюминутный и фрагментарный посыл, типа: «После меня хоть потоп!».

Полноценный, то есть с верой в Бога – сознательно и совершенно свободно выбирающий совесть и правду нормой своей жизни.

Норма – это когда с Богом. И НЕнормально – когда против Бога.

В атеистическом случае блудливо-пьяно-сытое бытие понимается так: «Человек живёт один раз и его ожидает вечная смерть, то есть – никакого воскрешения после смерти и жизни вечной».

В таком случае земная жизнь атеиста совершенно обессмысливается – равно обессмысливая и все его идеалы, и все противоборства в его душе между добром и злом, правдой и ложью, красотой и безобразием, гармонией и хаосом и так далее, и тому подобное. А это означает только одно – обессмысливается вся жизнь атеиста.

Но человек – это не только биология в совокупности химических элементов, организованная в той или иной телесной оболочке мужчины и женщины.

Человек, по совершенно точной формулировке русского мыслителя И.В.Киреевского: «…это его вера».

Вера же наполняет временную земную жизнь человека смыслом будущей жизни, вечной с Богом.

Разрушая же своими руками дорогу к православному храму – уничтожаешь и своё будущее. И будущее своей страны. И будущее своих потомков.

Третьего не дано.

Ибо: «Но да будет слово ваше: «да, да», «нет, нет»; а что сверх этого, то от лукавого».

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Владимир Ализанов