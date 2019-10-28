Дорогостоящие методы диагностики — КТ и МРТ — станут доступнее

28 октября 2019     19
Дорогостоящие методы диагностики — КТ и МРТ — станут доступнее

Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) получил дополнительно 16 млрд рублей на проведение сложных диагностических исследований по полису ОМС в 2020 году. Об этом сообщила в понедельник министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в интервью радио «Комсомольская правда».

«Мы проанализировали насколько активно бесплатно делается компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ) и для того, чтобы не было здесь каких-то ограничений, со следующего года, с 2020, сложные методы исследования выносим в отдельный тариф. Для этого дополнительные ресурсы пришли в ОМС, это не одни и те же ресурсы, дополнительно 16 млрд рублей пришло для того чтобы увеличить по себестоимости необходимое количество исследований», — рассказала министр.

Ранее Скворцова сообщала, что для своевременного обеспечения россиян сложными диагностическими исследованиями необходимо около 120 млрд рублей.

Источник: Крымские новости

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