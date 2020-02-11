Дорогу на Ай-Петри временно перекроют

«Крымавтодор» предупредил о временном ограничении движения на дороге в сторону Ай-Петри. Ограничение будет временно введено 12 февраля. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

«Утром 12 февраля будет ограничено автомобильное движение на дороге в сторону плато Ай-Петри на время расчистки и посыпки. Просим водителей быть аккуратными и соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим», – сообщили в пресс-службе.

По информации «Крымавтодора», ранее в обработке дорожного покрытия уже задействовали шесть единиц спецтехники.

«В связи с резким ухудшением погодных условий на Южном берегу Крыма выпало большое количество снега. На обработку дорожного покрытия вышли шесть единиц специальной техники, а также уже было израсходовано 30 тонн соли и 40 тонн песко-соляной смеси», — отметили в пресс-службе.

Работы по очистке проводят на дорогах регионального и межмуниципального значения.







Вторник, 11 февраля 2020 г. 10

Источник: Портал Информер