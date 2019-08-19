Достал? В Севастополе жена пырнула ножом мужа

19 августа 2019     6
Достал? В Севастополе жена пырнула ножом мужа

В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району обратилась диспетчер скорой помощи, которая сообщила, что в подъезде многоэтажного дома находится 42-летний мужчина с ножевым ранением брюшной полости. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

На место происшествия выехал наряд патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Ленинскому району. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность злоумышленницы и задержали её. Оказалось, что телесные повреждения мужчине нанесла его 37-летняя жена.

В ходе совместно распития алкогольных напитков между супругами возник конфликт, в результате которого женщина ударила мужа ножом.

В настоящий момент пострадавший госпитализирован.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.


Понедельник, 19 августа 2019 г. 537

Источник: Портал Информер

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