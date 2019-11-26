Доходная часть казны Севастополя в 2020 году увеличилась на 600 млн рублей

26 ноября 2019     17
Доходная часть казны Севастополя в 2020 году увеличилась на 600 млн рублей

Сегодня, 26 ноября, постоянная комиссия по бюджету Законодательного собрания Севастополя рассмотрела и одобрила поправки к проекту трёхлетнего бюджета региона.

«С учётом поступивших поправок, основные параметры бюджета меняются: в 2020 году доходная часть составит 58,3 млрд рублей, расходная – 61,7 млрд рублей, дефицит будет равен 3,4 млрд рублей», – сообщает пресс-служба Заксобрания.

Дефицит планируется покрыть за счёт остатков средств 2019 года.

Поправки предполагают увеличение выделенных средств на модернизацию и техническое перевооружение промышленных мощностей на 5,6 млн рублей, на перепроектирование кольцевого газопровода высокого давления Балаклава – Фиолент – бухта Казачья – на 55,3 млн рублей, на ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением третьего ребёнка – на 26,7 млн рублей.

Сумму, предназначенную для выплаты зарплат сотрудникам МЧС, предложено увеличить на 20 млн рублей, около 17 млн рублей добавили на выплаты зарплат сотрудникам Театра танца и Театра юного зрителя, финансирование мероприятий по профилактике ВИЧ, гепатита В и С и других заболеваний увеличено на 23,5 млн рублей.



Вторник, 26 ноября 2019 г. 76

Источник: Портал Информер

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