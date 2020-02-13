Доходы Крыма превысили 6,7 млрд рублей

Доходы Республики Крым по итогам первого месяца 2020 года составили более 6,7 млрд рублей, расходы – более 5 млрд рублей. Доходы и расходы превысили прошлогодние показатели на 0,5 млрд рублей и 0,3 млрд рублей соответственно. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

«Доходы республики преодолели отметку в 6,7 миллиарда, или 3,6% к общему объему утвержденных доходов на текущий год, в том числе собственные доходы составили почти 2,7 миллиарда рублей. Расходы обозначились в сумме более 5 миллиардов, или 2,7% от утвержденных расходов на год. Таким образом, республиканский бюджет исполнен с профицитом в 1,7 миллиарда рублей», – сказала Кивико.

Она также добавила, что по состоянию на 1 февраля остаток средств резервного фонда Совета министров Крыма составил 299,3 млн рублей из 300 млн рублей, предусмотренных на этот год. В основном средства были направлены Министерству имущественных и земельных отношений Республики Крым, которое получило 0,7 млн рублей.

По итогам января 2019 года кассовое исполнение республиканского бюджета сложилось с профицитом в 1,5 млрд руб. При этом доходы республики составили 6,2 млрд руб, расходы – 4,7 млрд руб.







Четверг, 13 февраля 2020 г. 46

Источник: Портал Информер