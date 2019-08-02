Доходы российских звезд в Instagram

2 августа 2019     3
Доходы российских звезд в Instagram

Один пост топового российского блогера стоит около миллиона рублей. Доходы звезд Instagram публикует журнал Forbes.

По данным издания, топ-5 наиболее популярных блогеров составляют телеведущая Ольга Бузова, боец Хабиб Нурмагомедов, рэпер Тимати, соведущая Бузовой по шоу «Дом-2» Ксения Бородина и стендап-комик Павел Воля.

Блогеры обычно регистрируют ИП. Стоимость рекламных постов в их Instagram начинается от 1 млн рублей. Цена контракта зависит от отношений с заказчиком, самой продукции и даже настроения блогера, отмечает издание.

Крупнейшие рекламодатели в Instagram — это PepsiCo, Coca-Cola, продавцы косметики и парфюмерии L’Oreal, Estee Lauder, телекоммуникационные компании и банки.

Самые успешные блогеры России 2019 года в рейтинге Forbes «40 из 40» — телеведущая Ксения Собчак (доход 1 миллион долларов). За ней следует Настя Ивлеева (900 тысяч долларов). Следующий по популярности журналист Юрий Дудь (1,4 млн долларов). В топ самых успешных блогеров также вошли Wylsacom — Валентин Петухов (2,7 млн долларов), Kate Clapp — Екатерина Трофимова (0,5 млн долларов), Саша Спилберг (0,7 млн долларов), Little Big — Илья Прусикин (1 млн долларов), Макс +100500 — Максим Голополосов (0,7 млн долларов) и Ида Галич (0,8 млн долларов).


Пятница, 2 августа 2019 г. 64

Источник: Портал Информер

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