Дочь Пескова приняла ислам?

Дочь пресс-секретаря Кремля Дмитрия Песков принесла свои извинения в своем Instagram за то, что она ранее одобрила казни гомосексуалистов в исламе. «Мне был задан вопрос, на который я ответила, не подумав. Разумеется, никто не может одобрять и совершать насилие над людьми», — написала Елизавета Пескова.

Ранее один из подписчиков задал Елизавете вопрос – не смущает ли ее тот факт, что ислам предполагает казнь за гомосексуальные отношения. На это Пескова ответила: «Нет. Есть законы природы, а такие вещи для меня — харам [запретные действия в шариате)».