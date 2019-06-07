Дочь Пескова приняла ислам?

7 июня 2019     11
Дочь Пескова приняла ислам?

Дочь пресс-секретаря Кремля Дмитрия Песков принесла свои извинения в своем Instagram за то, что она ранее одобрила казни гомосексуалистов в исламе.

«Мне был задан вопрос, на который я ответила, не подумав. Разумеется, никто не может одобрять и совершать насилие над людьми», — написала Елизавета Пескова.

Ранее один из подписчиков задал Елизавете вопрос – не смущает ли ее тот факт, что ислам предполагает казнь за гомосексуальные отношения. 

На это Пескова ответила: «Нет. Есть законы природы, а такие вещи для меня — харам [запретные действия в шариате)».

Она добавила, что гомосексуализм «абсолютно неприемлем» как с точки зрения природы, так и любой религии. С личной точки зрения Песковой подобную практику нельзя пропагандировать.

Ранее она написала в Instagram, что «очень интересуется исламом» и держала пост три последние дня Рамадана.

Источник: Портал Информер

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