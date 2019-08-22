До и после: как умирающий дикий пляж стал лучшей зоной отдыха в Севастополе (ФОТО, ВИДЕО)

Ещё в 2015 году территория ныне благоустроенной строительной компанией «ИнтерСтрой» зоны отдыха «Адмиральская лагуна» (в народе — «Солдатский пляж») выглядела грязно, убого и мрачно.

Там красовались дикие валуны, горы мусора, туалеты, заходы в море, кабинки для переодевания отсутствовали, не было ни освещения, ни оборудованного места для парковки автомобилей. Пляж отпугивал и вселял ужас.

Отдыхающие приходили на морской берег не за положительными эмоциями и приятными впечатлениями от длительного пребывания в чистой воде, а судорожно глотали морской бриз с испарениями от человеческих испражнений и барахтались в супе из морских водорослей и мёртвых медуз. Многие спокойно справляли большую и малую нужду в ближайших кустах, ведь идти было некуда. Если только в море!

В 2017 году организация «Севпарки» распространяла клевету и смущала жителей Севастополя, а журналисты чаловского и николаевского ресурсов абсурдно и нервно подпевали общественной организации и определённым членам «команды Чалого».

И все ихна то, чтобы дискредитировать социально-ответственного застройщика, работающего для севастопольцев, города и в полном соответствии с действующим российским законодательством. Местные «экологические общественники» и приближённые к ним личности, которые выступали против благоустройства современного пляжа «Адмиральская лагуна», не были способны провести на пляже субботник, только крикливо поливали грязью строительную компанию.

В тот момент, когда «ИнтерСтрой» благоустраивал территорию отдыха «Адмиральская лагуна», депутаты Заксобрания из «команды Чалого», журналисты, проплаченные бабушки-крикуньи, псевдообщественники-аниматоры и защитники чьих-то интересов (не севастопольцев!) во всё горло орали «против»!

Во время презентации строительной компанией «ИнтерСтрой» масштабного проекта по созданию современной и комфортной зоны отдыха, собравшиеся по свистку персонажи перебивали докладчиков, поражали умных людей своими нелепыми заявлениями, а в итоге – стали всеобщим посмешищем. Активно выступали против преобразований и «общественники-чалисты» —В своё время народные глашатаи были замечены на Солдатском пляже среди специалистов строительной отрасли и объективных журналистов (заказанных для массовки людей и представителей ручных ресурсов не учитываем).

Они пытались сформировать общественное мнение относительно того, что доступ на «Солдатский пляж» будет ограничен, канализационные стоки якобы планируется вывести в бухту, а камни, на которых приятно «разложить немолодые косточки», гораздо лучше уютной прогулочной зоны с вечнозелёными растениями (барбарисы, кипарисы, ленкоранские акации и розмарин, – прим. редакции).

Умом и сообразительностью пытался отличиться и главный градостроитель Севастополя, любитель можжевельника, электрик-архивариус Горелов. Однако у него вместо протяжного «му» (даже прощального взгляда) относительно облагораживания «Солдатского пляжа» ничего не вышло.

«Перечень документов, который предоставила компания, стал основанием для выдачи разрешения на строительство обсуждаемого объекта. Для продолжения строительства базы отдыха на первом этапе нет ограничений. Компания «ИнтерСтрой» полностью переработала проект апарт-отеля. Высотность зданий была снижена до 12 метров, что отражено в существующей проектной документации. Высотность не превышает четырёх этажей. Также соблюдены нормативы по количеству парковочных мест, облагораживанию и озеленению», — говорил ныне и.о. директора департамента архитектуры и градостроительства Александр Моложавенко.

Представитель Управления охраны культурного наследия Севастополя Михаил Рязанцев отмечал, что к застройщику нет никаких претензий, а его действия полностью вписываются в установленную законом дорожную карту.

«Хочу заметить, что мы должны обратить внимание, что севастопольские пляжи — это не только места отдыха, но и источник налогов и рабочих мест. Кроме того, ответьте, какой объект вы хотели бы здесь видеть. Если парк, то вам стоит знать, что часть прилегающих территорий принадлежит Министерству обороны. Поэтому прежде чем что-то планировать, стоит уточнить перечень объектов, рекомендуемых к размещению на данной территории.

Необходимо уже сейчас сформировать земельный участок, относящийся к пляжу. Это позволит раз и навсегда закрыть споры относительно возможности использования территории общего пользования. Самое главное – концептуальное решение будущего города. У нас не так много свободных морских территорий, на которых можно размещать объекты, приносящие городу пользу. Сегодня апарт-отель компании «ИнтерСтрой» «Адмиральская лагуна» – это пример того, как надо правильно использовать прибрежные территории. Этот проект поддерживаю», – заявлял Почётный строитель России, президент «Союза строителей Севастополя» Александр Лившиц.

«ИнтерСтрой», можно сказать с полной уверенностью, при поддержке специалистов и севастопольцев справился с поставленной задачей на отлично.

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За счёт собственных средств строительная компания реконструировала и оживила умирающий пляж, расширила полосу зоны отдыха, озеленила территорию, создала современную набережную, оборудовав её тентами, зонтами, раздевалками, бесплатными туалетами, душевыми кабинками и детской площадкой.

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На пляже успешно реализована доступная для маломобильных групп населения среда, оснащенная пандусами и проходными дорожками. Отдыхающие получили чистый галечный пляж с пологим входом, в воде установлены противомедузные сетки. Здесь работают спасательная станция и медицинский пункт. В районе набережной размещены кафе и киоски, питьевые фонтанчики. Территория объекта подключена к городской канализации. Специально для этого была построена канализационная насосная станция.

В рамках работ по благоустройству согласно договору с ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» оператор пляжа – ООО «Адмиральская Лагуна» – осуществил реконструкцию и оборудование всей необходимой инфраструктурой береговой линии протяженностью около 150 м, а также прилегающей территории площадью около 10 тыс м2.

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Для любителей активного отдыха оборудована спортивная площадка для воркаута, а также поле для пляжного волейбола. Территория находится под круглосуточным видеонаблюдением, есть пост охраны. На подъезде к пляжу организована парковка для автомобилей. Также оператор произвел установку наружного освещения и обеспечил Wi-Fi покрытие.

При поддержке компании «ИнтерСтрой» каждые выходные на пляже проводятся развлекательные мероприятия для самых маленьких:

– суббота — анимация с 09:00 до 10:00;

– воскресенье — аквагрим с 08:30 до 10:30.

Для компании «ИнтерСтрой» важно видеть счастливые лица детей, которые получают бесконечное удовольствие от чистейшего песочка и оборудованного пляжа!

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«ИНФОРМЕР» предлагает полюбоваться фото зоны отдыха ДО и ПОСЛЕ:

Стоит отметить, что строительная компания «ИнтерСтрой» предоставляет возможность приобрести номера в апартаментах «Адмиральская лагуна» по вполне доступным ценам.Предполагается рассрочка без переплат на 6 месяцев.

Четырёхэтажные корпуса выдержаны в традиционном стиле курортного юга – светлые фасады, большая площадь остекления, уютные гостиничные номера с балконами площадью от 18 до 62 кв.м. Корпуса не загораживают ландшафт и морской вид за счёт оставленных видовых раскрытий зданий.

Застройщик предусмотрел все для комфортного отдыха – новейший оборудованный галечный пляж. Современная и безопасная детская площадка, бассейны, прогулочная зелёная зона, магазины, кафе, аптеки. В шаговой доступности – вся необходимая инфраструктура, остановки общественного транспорта.



Менеджер проекта: +7 978 771 11 17.

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Четверг, 22 августа 2019 г. 8989

Источник: Портал Информер