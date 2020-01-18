До какой степени правительство Севастополя открыто и прозрачно для граждан?

Послание Президента Федеральному собранию сразу же разобрали на цитаты – и чиновники, и депутаты, и социально-активные граждане, и, разумеется, журналисты.

Вновь перед страной поставлены глобальные цели и задачи, и основная нагрузка ложится на исполнительные органы власти.

Очень бы не хотелось, чтобы важнейшие для людей Указы Президента пробуксовывались на всех уровнях, как это произошло с майскими Указами 2012 года, другими федеральными законодательными и нормативными актами.

Президент в своём выступлении привёл пример, когда были выделены средства из федерального бюджета, чтобы помочь регионам до конца 2021 года создать 255 тысяч новых мест в яслях.

«Однако за 2018–2019 годы вместо девяноста тысяч таких мест создано 78 тысяч. Из них реально могут быть предоставлены малышам 37,5 тысячи мест», – констатировал Владимир Путин и обратился к главам субъектов Федерации, – дорогие мои коллеги, нельзя так работать. Ну, вы чего?».

Движение к поставленным целям, «возможно только при активном участии общества, наших граждан и, конечно, при напряжённой результативной работе всех ветвей и уровней власти, потенциал которых требует дальнейшего развития», – подчеркнул Путин.

Мы решили исследовать потенциал севастопольского правительства и первым делом ознакомиться с должностными регламентами чиновников высшего ранга, чтобы понимать, что с кого спрашивать.

В соответствии с законом №23-ЗС от 3.06.2014 г. «О государственной гражданской службе города Севастополя» гражданский служащий обязан «исполнять должностные обязанности в соответствии с должностным регламентом», которые он, как указано в законе, обязан «исполнять добросовестно, на высоком профессиональном уровне».

Можно сказать, что должностной регламент – это ключевой документ, точка отсчёта для госслужащего при исполнении им своих обязанностей. Поэтому обязательность его регламентируется Федеральным законом N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

В нём чётко указано, что «профессиональная служебная деятельность гражданского служащего осуществляется в соответствии с должностным регламентом, являющимся составной частью административного регламента государственного органа».

В обязательном порядке в должностной регламент включаются квалификационные требования, должностные обязанности, права и ответственность гражданского служащего за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей в соответствии с административным регламентом государственного органа, задачами и функциями структурного подразделения государственного органа и функциональными особенностями замещаемой в нем должности гражданской службы; целый ряд перечней вопросов, по которым госслужащий обязан принимать управленческие решения. Кроме того, указано, каким объемом профессиональных знаний должен обладать чиновник и уровень его ответственности.

К примеру, из биографии Ольги Тимофеевой и Александра Кулагина, трудно понять, насколько их образование соответствует квалификационным требованиям к должностям заместителей председателя Правительства.

Запустили поисковик на сайте Правительства Севастополя. И какого же было наше удивление, когда сайт выдал всё, что угодно, кроме должностного регламента.

Воспользовались помощью поисковых систем, которые высветили должностные регламенты заместителей губернаторов, профильных министров различных регионов России, но только не севастопольских!

При дальнейшем поиске обнаружились методические рекомендации по разработке и утверждению должностных регламентов гражданских служащих Севастополя, утвержденных распоряжением губернатора Сергея Меняйло 18.11.2015 г. № 223 – РГ – и всё.

Возможно, должностные регламенты чиновников, как это следует из федерального закона N 79-ФЗ, являются составной частью административного регламента государственного органа, т.е. регламента Правительства Севастополя? Однако поисковик правительственного сайта и эту информацию не выдал. Данный документ предоставил ресурс Консультант Плюс. И в нём также не обнаружили должностных регламентов правительственных чиновников.

Для чистоты эксперимента повторно запустили в поисковик на сайте правительства найденное постановление от 24.11.2015 г. № 1084-ПП «Об утверждении регламента Правительства Севастополя».

Ни в коей мере даже мысли не допускаем, что должностные регламенты на высших должностных лиц в Правительстве Севастополя отсутствуют в нарушение требований законодательства. Однако существуют требования открытости и прозрачности органов власти в соответствии с Федеральным законом «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

Так почему же рядом с биографиями членов Правительства граждане Севастополя не видят и их должностные регламенты, чтобы иметь ПОЛНОЕ представление о профессиональной подготовке и деятельности того или иного чиновника?

Да, есть Указ губернатора (почему не врио?) от 1.19.2019 г. № 66-УГ о распределении обязанностей между заместителями губернатора, в котором указаны направления их деятельности.

Однако представленные сведения не отражают полноты содержания должностного регламента. Хотелось бы знать квалификационные требования к должностям заместителей губернатора. В частности, соответствует ли им профессиональное образование, уровень знаний по обозначенным направлениям деятельности Ольги Тимофеевой и Александра Кулагина?

Ведь они назначены врио губернатора руководить теми сферами жизнедеятельности общества, которые обозначены Президентом страны как приоритетные.

К примеру, в должностных регламентах соответствующих должностей других субъектов РФ, находящихся в ОТКРЫТОМ доступе, в числе квалификационных требований установлены «наличие высшего профессионального образования», «высокий уровень профессиональных знаний», «наличие профессиональных навыков, необходимых для руководства структурным подразделением, оперативного принятия и реализации управленческих решений…», «наличие навыков системного подхода в решении задач, оперативного принятия и реализации управленческих решений, контроля за принятыми управленческими решениями, анализа и прогнозирования последствий принимаемых управленческих решений, планирования, организации и контроля работы…» и т.д.

Почему же граждане Севастополя не имеют возможности знать то, что доступно в других регионах России? С какой целью правительство Севастополя не предоставляет данную информацию открыто и прозрачно?

Источник: Портал Информер