Друзья, с Днем народного единства!

День народного единства — государственный праздник нашей страны, который символизирует единство народов России.

Пусть мы все разные, но живем на одной большой территории, называемой Россия.С давних времен истории и судьбы наших народов тесно переплетены, чего только не было за все это время…

Мы вместе прошли и общее горе, и общую радость.

Мы одни, мы едины. Россия объединяет.

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Понедельник, 4 ноября 2019 г. 365

Источник: Портал Информер