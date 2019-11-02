ДТП в Крыму: водитель умер под колёсами своего авто

В Судаке водитель грузовика «Камаз» погиб при наезде на него собственного автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

«Водитель автомобиля «Камаз», гражданин 1965 года рождения, на территории АТП в Судаке во время стоянки не принял необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства, вследствие чего произошло движение грузовика с последующим наездом на водителя, находившегося у машины. В результате мужчина был смертельно травмирован», – отметили в пресс-службе ведомства.

На место работают следственно-оперативная группа, сотрудники ГИБДД. Проводится проверка.

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Суббота, 2 ноября 2019 г. 121

Источник: Портал Информер