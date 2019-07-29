ДТП в Крыму: в аварии пострадали пять несовершеннолетних, один скончался

29 июля 2019     18
ДТП в Крыму: в аварии пострадали пять несовершеннолетних, один скончался

Семь человек пострадали в результате ДТП в Ленинском районе Крыма. В числе пострадавших пять несовершеннолетних. Один из них позже скончался в больнице. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.

«По предварительным данным, водитель автомобиля SsangYong, двигаясь со стороны города Керчи в направлении Феодосии, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, перед приближающимся автомобилем Mercedes-Benz. В результате столкновения корейский автомобиль по касательной задел еще две двигавшихся навстречу машины», – сообщили в ведомстве. 

По сведениям МВД, пострадавшие дети находились в автомобилях SsangYong и Mercedes-Benz.

«В результате происшествия пять несовершеннолетних пассажиров, находившихся в автомобилях Mercedes-Benz и SsangYong, получили телесные повреждения и были доставлены в Феодосийскую городскую больницу. При этом одна из девочек получила травмы, несовместимые с жизнью и скончалась в реанимации. Также пострадали взрослые – водители двух транспортных средств», – отметили в МВД.


Понедельник, 29 июля 2019 г. 23

Источник: Портал Информер

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