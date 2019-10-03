ДТП в Крыму: женщина перевернулась в машине, уезжая от полиции

Пьяная жительница Бахчисарайского района Крыма пыталась скрыться на машине от сотрудников полиции, но перевернулась.

Авария произошла вчера вечером. В районе села Танковое патруль ДПС заметил автомобиль Opel, движение которого позволяло заподозрить ее водителя в невозможности управлять. На требование остановиться автомобиль прибавил скорости и почти тут же перевернулся.За рулем оказалась местная жительница “под градусом”. Проходить освидетельствование она отказалась. Потом выяснилось, что у женщины вообще не было прав на управление автомобилем. Травм она не получила.

Сейчас ей грозит штраф за нарушение ПДД.





Четверг, 3 октября 2019 г. 27

Источник: Портал Информер