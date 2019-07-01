ДТП в Крыму: легковушка сбила 6-летнего ребенка

1 июля 2019     22
ДТП в Крыму: легковушка сбила 6-летнего ребенка

По данным пресс-службы МВД по Республике Крым, 6-летний ребенок угодил под колеса «легковушки» во дворе симферопольской многоэтажки. 

«29 июня в Симферополе в результате ДТП на дворовой территории пострадал ребёнок. В 15.38 водитель, управляя автомобилем Renault Sandero, двигаясь во дворе дома 136 по ул. Киевской, в районе третьего подъезда, допустил наезд на шестилетнего мальчика, который двигался справа налево по ходу движения автомобиля», – сказано в сообщении.

В итоге ДТП ребенок получил травмы и был доставлен в Республиканскую детскую клиническую больницу.

Источник: Портал Информер

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