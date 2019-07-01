ДТП в Крыму: легковушка сбила 6-летнего ребенка

По данным пресс-службы МВД по Республике Крым, 6-летний ребенок угодил под колеса «легковушки» во дворе симферопольской многоэтажки.

«29 июня в Симферополе в результате ДТП на дворовой территории пострадал ребёнок. В 15.38 водитель, управляя автомобилем Renault Sandero, двигаясь во дворе дома 136 по ул. Киевской, в районе третьего подъезда, допустил наезд на шестилетнего мальчика, который двигался справа налево по ходу движения автомобиля», – сказано в сообщении.

В итоге ДТП ребенок получил травмы и был доставлен в Республиканскую детскую клиническую больницу.