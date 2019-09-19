ДТП в Крыму: урегулирование требований потерпевших с иностранными «Зелеными картами»

«Зеленая карта» – это и международная система страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, и сертификат, подтверждающий наличие у выезжающего за рубеж владельца транспортного средства страхования гражданской ответственности перед третьими лицами. Страхование «Зеленая карта» является аналогом страхования по ОСАГО, но действует за рубежом. В случае, если водитель из России станет виновником ДТП за рубежом, страховое возмещение потерпевшему будет произведено по карте российского страховщика, и наоборот, в случае, если иностранный водитель с Зеленой картой стал виновником ДТП на территории РФ, то потерпевшей стороне будет произведено страховое возмещение по иностранной Зеленой карте, признаваемой наравне с российским полисом ОСАГО.

Международная система страхования автогражданской ответственности «Зеленая карта» функционирует с 1951 г. Основная цель – организация урегулирования претензий пострадавших в ДТП, совершенных при участии иностранных автомобилистов, в соответствии с национальным законодательством страны происшествия.

Национальные бюро «Зеленой карты» входят в единую организацию – Совет Бюро со штаб-квартирой в Брюсселе, который действует под эгидой Рабочей группы по автомобильному транспорту Комитета по внутреннему транспорту Экономической комиссии ООН для Европы.

В систему «Зеленая карта» входит 48 стран. С полным списком стран-участниц системы Вы можете ознакомиться здесь.

По решению Генеральной Ассамблеи Совета Бюро Российский Союз Автостраховщиков (РСА) принят в систему со статусом переходного члена «Зеленая карта» с правом начала работы в системе с 1 января 2009 г. Функции российского бюро «Зеленая карта» возложены на РСА.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с нестабильной геополитической обстановкой действие международного полиса страхования «Зеленая карта» не распространяется на следующие территории (фактически не находящиеся под контролем местного правительства):

1 декабря 2014 года Управляющий комитет Совета страховых бюро «Зеленая карта» принял решение о порядке урегулирования претензий по «Зеленым картам» в Крыму, которое было подтверждено высшим органом управления системы «Зеленая карта» – Генеральной ассамблеей Совета бюро 28 мая 2015 года.

В соответствии с данным решением:

1) Урегулирование претензий по иностранным «Зеленым картам» в связи с ДТП на территории Крыма осуществляет РСА.

2) Владельцы транспортных средств, не зарегистрированных на территории России или Украины,должны иметь иностранную (не российскую или украинскую) «Зеленую карту», действительную одновременно для территории России и Украины (определяется по наличию незачеркнутых ячеек с буквенным обозначением стран – RUS и UA).

ДТП на территории Крыма с участием транспортных средств с регистрационными знаками Украинырассматриваются как страховые случаи, регулируемые российским законодательством об ОСАГО, и не могут считаться претензиями в рамках системы «Зеленая карта» (действие Внутреннего Регламента Совета бюро – основного документа, устанавливающего правила системы «Зеленая карта» – на урегулирование таких претензий не распространяется).

В связи с этим «Зеленые карты», выданные украинскими или российскими страховщиками, на территории Крыма не действуют. Владельцы транспортных средств, зарегистрированных в Украине, должны приобретать российский полис ОСАГО. Аналогичный порядок применяется при ДТП на территории Крыма с участием транспортных средств с российскими регистрационными знаками.

В случае отсутствия российского полиса ОСАГО потерпевшим рекомендуется следующее:

– если вред причинен только имуществу – обращаться к виновнику ДТП – владельцу транспортного средства в судебном порядке.

Потерпевшим в результате ДТП по вине держателей иностранных (кроме украинских) «Зеленых карт» следует обращаться в информационный центр РСА по «Зеленой карте» +7 (495) 641-27-87 для регистрации сообщения о ДТП.

Статья подготовлена с использованием информации – Российского Союза Автостраховщиков.

Источник: Портал Информер