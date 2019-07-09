ДТП в Севастополе: пострадали 4 человека

9 июля 2019     20
ДТП в Севастополе: пострадали 4 человека

Накануне вечером на проспекте Гагарина в Севастополе случилась авария. Авария парализовала движение транспорта и привела к травмам четырех человек.

По данным пресс-службы УМВД, причина происшествия – несоблюдение ПДД. Женщина 1978 года рождения, сидевшая за рулем автомобиля Volkswagen, не соблюла дистанцию и врезалась в ехавший перед ней ВАЗ-21013, которым управлял молодой мужчина 1998 года рождения, собиравшийся повернуть на улицу Дмитрия Ульянова.

Так как авария произошла в час пик, на дороге тут же образовалась пробка. Врачам «Скорой помощи» удалось максимально быстро добраться до места инцидента. Медработники госпитализировали 4 человек – водителя ВАЗ и 3 взрослых пассажиров. По факту аварии проводится проверка.

Источник: Портал Информер

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