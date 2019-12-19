ДТП в центре Севастополя: несчастье на Большой Морской

19 декабря 2019     12
ДТП в центре Севастополя: несчастье на Большой Морской

Вечером 18 декабря на улице Большая Морская в районе кинотеатра «Победа» произошло ДТП с участием иномарки и экскаватора.

В результате водитель и пассажир легкового автомобиля доставлены в больницу.

«В 17.40 водитель, управляя экскаватором, двигался по улице Большой Морской со стороны площади Лазарева в направлении площади Ушакова. В районе дома №15 при перестроении влево не уступил дорогу автомобилю Audi под управлением водителя 1993 года рождения, который двигался слева в попутном направлении по своей полосе без изменения движения» – сообщили в пресс-службе УМВД.

Полиция проводит проверку по факту аварии.



Четверг, 19 декабря 2019 г. 349

Источник: Портал Информер

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