ДТП на трассе «Таврида»

14 июня 2019     2
ДТП на трассе «Таврида»

Два человека пострадали при столкновении трех легковых автомобилей на трассе “Таврида”. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России. 

ДТП произошло накануне возле села Виноградное (Ленинский район). В результате ДТП столкнулись три автомашины.

На место происшествия оперативно прибыли службы экстренного реагирования. Как выяснилось, в аварии травмы получили два человека, в причинах происшествия разбираются эксперты.

Источник: Портал Информер

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