ДТП на трассе «Таврида»

Два человека пострадали при столкновении трех легковых автомобилей на трассе “Таврида”. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.

ДТП произошло накануне возле села Виноградное (Ленинский район). В результате ДТП столкнулись три автомашины.

На место происшествия оперативно прибыли службы экстренного реагирования. Как выяснилось, в аварии травмы получили два человека, в причинах происшествия разбираются эксперты.

Источник: Портал Информер