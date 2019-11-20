ДТП с участием кабана произошло на трассе Ялта - Севастополь

Автомобиль «Москвич» столкнулся с диким кабаном на трассе Ялта – Севастополь вечером 19 ноября. От удара машина перевернулась и вылетела на встречную полосу.

«В 20.05 в службу спасения поступило сообщение о том, что, следуя по трассе Ялта – Севастополь, водитель автомобиля «Москвич» совершил наезд на перебегавшего проезжую часть дикого кабана, в результате чего транспортное средство перевернулось, вылетев на полосу встречного движения», – сообщает пресс-служба управления МЧС по Республике Крым.

Там отмечают, что в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали два человека, которые получили травмы различной степени тяжести.

Спасатели передали их медикам «скорой помощи».

Сотрудники МЧС оградили место происшествия, отключили аккумуляторные клеммы на транспортном средстве, смыли разлитые горюче-смазочные материалы с проезжей части.







Среда, 20 ноября 2019 г. 232

Источник: Портал Информер