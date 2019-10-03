Дуров разослал инвесторам TON ключи от новой криптовалюты

Инвесторам блокчейна TON раздадут криптовалюту. Команда Павла Дурова уже отправила им письмо, в котором описан процесс получения цифровых средств. Саму платформу запустят в намеченные сроки.

Криптовалюту можно будет получить до 16 октября, пишет издание The Bell, ссылаясь на текст от разработчиков и двух вложившихся в проект лиц. TON должен стартовать до конца месяца.Ограничение по времени отправки открытого ключа шифрования никак не объясняется. На взгляд одного из инвесторов, названная Gram криптовалюта может просто поступить позже. Она сгорит только в том случае, если ключи будут отправлены команде TON более чем через д2 года после запуска проекта.





Четверг, 3 октября 2019 г. 386

Источник: Портал Информер