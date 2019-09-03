Дышите полной грудью. Но не забывайте её обследовать в Севастополе

Как известно, по статистике самым опасным женским заболеванием является онкология молочной железы. Чем раньше ее обнаружат специалисты, тем больше шансов у женщины на полное излечение.

Для Севастополя в рамках нацпроекта разработана и реализуется региональная программа борьбы с онкологией. Это предполагает оснащение медицинских учреждений современным диагностическим оборудованием, внедрением новых методик операций.

По словам заведующей отделением рентгендиагностики онкологического диспансера им. А.А.Задорожного Севастополя Марины Яценко, в городе в наличии 4 хороших аппарата маммографии, остальные или пленочные, или скрининговые(выявляющие, но не диагностирующие), или вышедшие из строя.

«Цифровой маммограф экспертного класса, на котором будут обследоваться пациентки во время акции самый лучший в городе. Уровень аппарата позволяет получить высококачественное изображение, необходимое для точной постановки диагноза, при низкой лучевой нагрузке на пациента. Он – отечественный, его стоимость 17 миллионов рублей», – отметила Марина Яценко.

Она добавила, что если сравнивать с прошлыми годами, то ситуация в городе улучшилась: стало больше аппаратов, увеличилось число специалистов, описывающих снимки (автор: до 2014 года их было 3, сейчас 7). Однако не всегда получается вовремя выявить жуткое заболевание. К сожалению, такая проблема в нашем городе есть и от нее никуда не уйти.

Очередь в поликлинике № 2 в кабинет «Маммография».

Несколько женщин на скамейках нервничают и делятся своим опытом «хождения по мукам». Один лаборант делает снимки в нескольких проекциях и ведет запись на компьютере.

Женщины жалуются на то, что приходится по жаре бегать по городу в поиске работающих маммографов, на то, что во второй поликлинике вдруг что-то сломалось и аппарат требует «распластать» только маленькую грудь, а большую отказывается. Пленочный.. Что с него взять?! Некоторым женщинам открытым текстом говорят: «Не нравится-идите в платную поликлинику». К слову сказать, в частных медицинских заведениях с качеством аппаратов проблем нет.

На этой неделе в Севастопольском городском онкодиспансере проходит акция «Месяц здоровья молочной железы», в рамках которой жительницы Севастополя, которым исполнилось 39 лет, смогут пройти бесплатное внеплановое обследование на рак груди.

Если, конечно, у них есть направление от врача. И если они попали к этому врачу. А если последний в отпуске или к нему нет на ближайшее время талонов? Пролет?! А зачем тогда, скажите, это громкое слово «акция»?! Я так понимаю, что в рамках акции может прийти любая женщина, которая не обследовалась в последние годы и которой уже за 40-50. Или, например, приехать жительница сельской зоны.

То есть можно было бы упростить саму схему обследования. А так получается полуакция какая-то. В прошлом году, например, по словам медицинских работников, прошли обследование 237 женщины. А остальные? Будут, наверное, ждать следующего года и очередной акции.

Смогут ли аппараты маммографии (автор: доступные и бесплатные) своевременно обследовать всех женщин? На этот вопрос у медицинских работников я не получила ответ. Зато в приватной беседе в одной из поликлиник медработники рассказали о том, как происходит торжественная передача дорогих и высокоточных аппаратов в присутствии СМИ, руководства департамента здравоохранения, а потом на следующий день прибор выходит из строя. К этой проблеме добавляется и другая: не продумана сама схема обследования пациенток.

Например, во второй поликлинике в очереди сидят женщины с двумя видами талонов: основными и дополнительными. Последние выдают врачи женской консультации. Как правило, с этими талонами можно просидеть весь день. Или уйти. Это каждый решает сам.

Источник: Портал Информер