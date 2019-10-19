Евгений Дубовик: «У Михаила Развожаева есть понимание того, что он делает»

100 дней врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Можно ли сделать вывод?
Можно, на мой взгляд, оценить то, понимает ли человек, куда он попал. Есть ли у него понимание, что делать.
На мой взгляд, у Михаила Владимировича Развожаева это понимание есть. Мне импонирует, что он слушает и слышит людей. Он не боится людей, не стесняется говорить правду, не заигрывает и не игнорирует горожан.
К сожалению, на мой взгляд, слишком медленно проводится кадровая перестановка.
Необходимо без жалости расставаться с чинушами, которые замарали себя коррупцией и чванством по отношению к людям. Больше надо севастопольцев на руководящие должности в правительстве.
Я не только верю, а окажу максимум помощи и.о в развитии Севастополя, в улучшении нашей с вами жизни.
Депутат Заксобрания Севастополя
Евгений Дубовик
Суббота, 19 октября 2019 г. 839
Источник: Портал Информер