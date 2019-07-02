Евгений Кабанов: «Государство помогает крымчанам улучшить жилищные условия»

2 июля 2019     21
Евгений Кабанов: «Государство помогает крымчанам улучшить жилищные условия»

Вице-премьер Крыма Евгений Кабанов сообщил, что крымчане, нуждавшиеся в улучшении жилищных условий, уже отпраздновали новоселье в приобретенных с помощью государства квартирах.

В эксплуатацию введён второй жилой дом по улице Балаклавской в Симферополе. Объект возводили в рамках программы строительства стандартного жилья на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

По словам Кабанова, жители Крыма смогли купить квартиры по цене 31 500 рублей за квадратный метр, хотя коммерческая цена составляет 45 тысяч рублей.

“Из средств республиканского бюджета было предоставлено 106 соцвыплат на общую сумму 66,3 млн рублей. Господдержка является важнейшим подспорьем для приобретения нашими гражданами своих долгожданных квартир”, – рассказал он.

Источник: Портал Информер

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